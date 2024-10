“Hanno richiamato Mourinho”: bomba Friedkin

L’ultimo annuncio su José Mourinho spiazza completamente tutti i tifosi: i Friedkin avrebbero contattato di nuovo lo Special One.

Jose Mourinho ha cominciato una nuova avventura in Turchia dopo aver lasciato la Roma lo scorso gennaio. Lo Special One ha infatti accettato la proposta del Fenerbahce, desideroso di tornare in vetta al campionato turco dopo diversi anni deludenti: i ‘Canarini gialli’ non conquistano il titolo nazionale addirittura dal 2014.

Tuttavia continuano a circolare voci che parlano di un futuro di Mourinho lontano dalla Turchia. Qualche indiscrezione aveva addirittura parlato di un clamoroso ritorno dell’allenatore portoghese a Roma dopo l’esonero di De Rossi, ma ovviamente non c’è nulla di vero. Eppure i Friedkin tengono ancora in considerazione lo Special One nonostante l’esonero di circa nove mesi fa.

Secondo quanto riportato da Football Insider, infatti, l’imprenditore statunitense starebbe seriamente pensando a Mourinho come sostituto di Sean Dyche all’Everton una volta terminata l’acquisizione del club di Liverpool. Dan Friedkin, che ha raggiunto un accordo con l’attuale proprietario Farhad Moshiri per acquistare la sua quota del 94,1%, vuole che l’Everton salga di livello: il rendimento che sta avendo la squadra con Dyche non sembra soddisfarlo.

Hanno richiamato Mourinho: svolta clamorosa dei Friedkin

Nell’ultimo turno di campionato i Toffees sono riusciti finalmente a conquistare il primo successo in Premier League, battendo 2-1 in rimonta il Crystal Palace davanti al proprio pubblico grazie a una doppietta di McNeil. In classifica l’Everton ha 4 punti e si trova appena fuori la zona retrocessione, con un solo punto di vantaggio proprio sul Crystal Palace.

Il club sta per lasciare lo storico impianto di Goodison Park per trasferirsi nel nuovo stadio da 52.888 posti, il Bramley-Moore Dock. Dan Friedkin non vuole assolutamente che la prima stagione nel nuovo stadio venga disputata in Championship. Ecco perché la posizione del tecnico Dyche – che andrà in scadenza di contratto con i Toffees al termine di questa stagione – è sempre meno solida: su di lui aleggia l’ombra di Mourinho, che non disdegnerebbe la possibilità di tornare ad allenare in Premier League dopo le esperienze con Chelsea, Manchester United e Tottenham.

Le prossime sfide diranno molto sul futuro dell’ex allenatore del Burnley e anche su quello dello Special One, attualmente secondo in Super Lig con il suo Fenerbahce a tre punti dalla capolista Galatasaray.