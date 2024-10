“Sanzioni devastanti”: arriva la sentenza per Inter e Milan

Un annuncio devastante riguardo alle sanzioni per Milan e Inter spaventa i tifosi delle due squadre. Una sentenza che può fare malissimo

Nerazzurri e rossoneri sono alle prese con una situazione non semplice, che prescinde dal discorso calcistico ma che potrebbe avere delle ripercussioni anche sul campo. Il fatto di cronaca può trasformarsi in un grosso problema.

Una situazione del genere nessuno poteva immaginarsela o perlomeno, se avvisagli in passato c’erano state, non di questa entità. Le infiltrazioni mafiose all’interno delle curve del calcio italiano non sono una novità assoluta e un’inchiesta simile e precedente aveva riguardato ad esempio la Juventus negli anni scorsi. Inter e Milan si ritrovano coinvolte in un filone di indagine che ha portato all’arresto di 19 capi ultras delle due tifoserie. Il problema è che c’erano dei contatti anche con alcuni tesserati delle due società meneghine, da giocatori a dirigenti. In questo caso per loro, nonostante non esistano intercettazioni particolarmente gravi, c’è il rischio al massimo di una squalifica di qualche mese.

Secondo quanto emerso fino a questo momento resta difficile poter immaginare una penalizzazione in termini di punti per le squadre di Inzaghi e Fonseca, impegnate nella corsa scudetto in questa stagione.

Telefonate e incontri tra le parti coinvolte nell’inchiesta ci sarebbero state da entrambe i lati, con giocatori come gli interisti Milan Skriniar (ora al Paris St-Germain), Nicolò Barella, Hakan Chalanoglu, Simone Inzaghi (allenatore), Javier Zanetti (vicepresidente) e il milanista Davide Calabria. Tutto questo però senza una responsabilità diretta o senza un qualche capo d’accusa preciso.

Inter e Milan nella bufera: cosa rischiano nella maxi inchiesta per i tifosi

La situazione di Inter e Milan è ovviamente in continuo divenire, come accade in situazioni di questa gravità, ma per ora la giustizia ordinaria non ha fatto emergere dei dati che possano vedere coinvolte in forma di penalizzazione le due società lombarde.

C’è chi però su X/Twitter si è voluto sporgere verso una considerazione più pesante, oltre i limiti del garantismo, ritenendo comunque quanto accaduto troppo grave per essere sorvolato, anche a livello sportivo. Stiamo parlando del giornalista e scrittore Graziano Carugo Campi che ha postato questa riflessione sul suo profilo: “Sono stato garantista ma leggendo gli ultimi rilevamenti della procura sul caso Inter, a livello sportivo le sanzioni dovrebbero essere devastanti. Lo dico chiaro: vorrei un campionato libero da penalizzazioni, ma i precedenti sono chiari e non si può non essere preoccupati“. Vedremo se ci saranno degli sviluppi in tal senso.