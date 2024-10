I giochi sono davvero chiusi: addio Barella

L’Inter trema: il futuro del proprio leader di centrocampo Nicolò Barella potrebbe seriamente essere lontano dal capoluogo milanese.

In questo momento l’Inter, che si sta riprendendo dopo la batosta del derby perso contro il Milan, sta facendo a meno di uno dei propri titolari inamovibili. Infatti Nicolò Barella, centrocampista tuttofare del club nerazzurro, è fermo per un infortunio muscolare alla coscia, che gli farà saltare anche i prossimi impegni con la Nazionale italiana.

Il calciatore sardo è un vero e proprio simbolo dell’Inter. Giunto in maglia nerazzurra nel 2019 dopo la crescita esponenziale al Cagliari, è divenuto un elemento intoccabile per la sua versatilità e per il carattere da leader che ha sempre messo in mostra. Non a caso gli ultimi trionfi dell’Inter (due Scudetti e varie coppe nazionali) lo hanno sempre visto protagonista con la sua maglia numero 23 sulle spalle.

Il futuro di Barella però non è più sicuro e certo come in passato. Il centrocampista dell’Inter infatti potrebbe continuare la propria carriera lontano da Milano e dalla Serie A in generale. Infatti si parla di un vero e proprio assalto ai suoi danni già nella sessione di gennaio prossimo. Proposte a cui l’Inter stessa rischia di non poter dire di no, visto che la proprietà Oaktree punta sulla stabilità economica e sui conti in positivo.

Barella nel mirino del top club: plusvalenza in vista per l’Inter

Il nome di Barella era finito sul taccuino di Pep Guardiola, che aveva pensato al calciatore sardo subito dopo l’infortunio di Rodri, che lo terrà fuori per tutto l’arco della stagione. Ma oltre al Manchester City, c’è un altro top club pronto a fare sul serio per Barella: si tratta del Real Madrid, che avrebbe messo questo calciatore in cima alla lista dei desideri.

Secondo il portale El gol digital, Carlo Ancelotti ha fatto seriamente il nome di Barella come rinforzo ideale in mezzo al campo, come rimpiazzo dell’ormai ritirato Toni Kroos. Il Real infatti non ha sostituito degnamente il calciatore tedesco e con l’idea di un addio certo anche di Luka Modric nel 2025 è tempo di pensare ad un colpaccio in mediana.

Già a gennaio potrebbe arrivare una super offerta per il cartellino di Barella, che l’Inter valuta almeno 70-80 milioni di euro. In vista una plusvalenza maxi in favore dell’Inter, che però rischia di perdere definitivamente uno dei suoi calciatori di spicco, uno dei leader assoluti della squadra. Anche se di recente la formazione di Simone Inzaghi, grazie ai colpi Frattesi e Zielinski, ha dimostrato di poter anche fare a meno della verve del suo numero 23.