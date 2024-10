Inter e Milan, processo sportivo: si stanno mettendo d’accordo

Per Inter e Milan, sempre più vicino il processo sportivo dopo le recenti vicende legate alle rispettive tifoserie: lo scenario

In ogni campionato di calcio, ormai, le polemiche la fanno da padrone e in ogni stagione c’è sempre qualche argomento che genera dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. La stagione 2024/2025 potrebbe essere segnata dal caso ultras riguardante Inter e Milan, e forse non soltanto loro.

La settimana si è aperta con l’ordinanza del GIP di Milano e con gli arresti da parte della Squadra Mobile del capoluogo meneghino, che hanno coinvolto appartenenti alle tifoserie dei due club milanesi. Il tutto, sulla base di indagini partite da lontano e su intercettazioni che coinvolgono anche tesserati.

Il quadro che ne è stato delineato, al momento, solleva l’attenzione su dinamiche decisamente particolari all’interno del tifo organizzato, con ipotesi di reato piuttosto gravi. Il tutto potrebbe avere anche ripercussioni dal punto di vista sportivo e non soltanto per quanto concerne la giustizia ordinaria.

La Procura Federale si è già attivata, con Giuseppe Chinè che ha chiesto, come da prassi, gli atti dell’inchiesta in corso presso la Procura di Milano. Occorrerà capire se dalla vicenda emergeranno profili rilevanti per l’ordinamento sportivo, per giungere a processo e alle relative decisioni. Ma vengono già tratteggiati degli scenari che scatenano ulteriori polemiche.

Inter e Milan, arriva il patteggiamento: e i tifosi della Juventus non ci stanno

La vicenda non poteva non alimentare discussioni relative alla situazione simile relativa al tifo della Juventus, alle inchieste del passato che hanno coinvolto il club bianconero, alla trattazione mediatica e alle decisioni che sono state prese.

Il giornalista Graziano Campi, notoriamente vicino alle vicende di casa Juventus, ha commentato in questo modo sul suo profilo ‘X’ quanto potrebbe verificarsi nei prossimi mesi. “Ci sarà il patteggiamento – ha spiegato – Le parti sono al lavoro per un processo rapido e senza scossoni, per il bene del campionato”. Scatenando, nelle risposte al suo post, la furia dei tifosi della Juventus, ancora avvelenati dalle sanzioni ricevute dai bianconeri in merito alla vicenda plusvalenze e che invece chiedono la mano pesante da parte della giustizia sportiva e sanzioni esemplari nei confronti di Inter e Milan. Non sappiamo come andrà a finire, ma di certo il clima è giù sufficientemente infuocato, su un caso che ancora una volta getta ombre sull’intero sistema calcistico italiano.