Inter, sale la preoccupazione: gravi reati, l’indagine si allarga

Il caso ultras che sta coinvolgendo l’Inter si tinge di risvolti sempre più preoccupanti per il club nerazzurro: nuovi scenari per l’indagine

Dopo la cavalcata trionfale nel campionato dello scorso anno, l’Inter aveva concluso la stagione con tanta preoccupazione per gli scenari societari. Il passaggio dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree si è poi rivelato, all’atto pratico, fin qui meno traumatico del previsto e anche sul mercato Marotta e i suoi collaboratori hanno dato risposte importanti. Tutti i big sono rimasti e, pur senza grandi spese, in entrata sono arrivati nomi di una certa rilevanza per rinforzare la rosa.

Insomma, il ‘peggio’ sembrava alle spalle per tutto l’ambiente, per poter puntare con una certa convinzione alla conferma in campionato e a un grande percorso in Europa. Ma questo avvio di stagione è stato grandemente segnato non solo da un rendimento fin qui più altalenante del previsto per Inzaghi e per i suoi, ma anche da altre vicende. Il caso ultras è stato un vero e proprio terremoto.

Una vicenda che ha colpito i vertici del tifo nerazzurro e aperto interrogativi assai delicati sui rapporti tra questo e il club. L’Inter si dice tranquilla per il momento, affermando di essere parte lesa e di voler collaborare con gli inquirenti per fare chiarezza, ma la sensazione è che dall’ordinanza del GIP di Milano di inizio settimana, che ha colpito entrambe le tifoserie milanesi, possa spalancarsi un filone dagli scenari imprevedibili.

Inter, caso ultras in evoluzione: scenari inquietanti per i nerazzurri, l’annuncio

Sotto traccia potrebbero essere altre indagini in corso e altre potrebbero nascere. Con la posizione dei club coinvolti possibilmente da riconsiderare e con tanta preoccupazione che si fa largo tra gli interisti.

Di tutto questo, ha parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it il direttore di ‘FcInternews.it’, Fabio Costantino. Il quale non ha nascosto la sua ansia in questo momento. “Qui non si parla di calcio ma di reati gravi, di indagini, di argomenti che vanno presi con le pinze – ha spiegato – Ogni giorno ci sono nuovi dettagli e rivelazioni, è difficile farsi un’idea di come possa andare a finire. Affidiamoci al fatto che le persone tirate in ballo nel club per ora non siano sotto inchiesta e che il club possa fare chiarezza”.

Per avere un quadro chiaro della situazione, occorrerà aspettare un po’ di tempo. Ma di certo, se dovessero essere acclarate condotte sportivamente rilevanti, dirigenti e tesserati dell’Inter rischierebbero molto, e forse anche il club in prima persona.