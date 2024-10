L’Inter scarica Inzaghi: ritorno choc a San Siro

L’Inter è pronta a scaricare Simone Inzaghi, sempre più vicino all’addio a fine stagione: al suo posto possibile un ritorno choc a “San Siro”

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter è tutt’altro che certo. Il tecnico piacentino può lasciare a fine stagione, nonostante un rinnovo siglato in estate fino al 2026 e con opzione fino al 2027. Attualmente è uno dei più pagati della serie A e soprattutto uno dei tecnici più saldi al proprio posto. Dopo uno scudetto vinto a suon di record, la finale di Champions League nel 2023 e diverse coppe conquistate, la sua posizione è al centro del progetto nerazzurro.

I tifosi e la dirigenza, in primis Marotta, stravedono per lui. Eppure qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi mesi, con l’ex Lazio all’ultima annata all’ombra del Duomo. Ci sono sempre più voci, provenienti dall’estero, che vedono l’allenatore nel mirino del Manchester United, con i “Red Devils” pronti a scaricare Erik ten Hag. Inzaghi sarebbe il primo nome sulla lista del glorioso club di Premier League, disposto anche ad aspettare la prossima estate per ingaggiare il nuovo tecnico e andare avanti per ora con l’olandese o un traghettatore se la situazione dovesse precipitare.

Inzaghi-Inter verso l’addio, c’è già il sostituto! Nuovo nome per la panchina

Simone Inzaghi è lusingato dalla possibilità di allenare ad “Old Trafford“, una delle panchine più ambite del mondo e che una volta fu di Sir Alex Ferguson. Per questo motivo non ha preso ancora una posizione ed è probabile che alla fine possa strizzare l’occhio alla possibilità, considerando il suo ciclo all’Inter concluso.

I nerazzurri, a quel punto, potrebbero decidere di agire per primi, scaricando l’attuale tecnico e guardandosi intorno. Nel mirino di Marotta e della società ci sarebbe un allenatore che potrebbe così fare il suo clamoroso ritorno a Milano, dove è già stato da calciatore. Diego Simeone, autentico totem dell’Atletico Madrid, può dire addio ai colchoneros a fine stagione. Secondo quanto riportato dal portale todofichajes.com, l’argentino vive da tempo una situazione di stallo con i madrileni.

Pur essendo una leggenda del club che guida ininterrottamente dal 2011, il rapporto con la stampa, la dirigenza e anche con alcuni calciatori si è deteriorato nel corso degli anni e oggi non è idilliaco. Voci sul suo addio sono sempre più probabili e potrebbe consumarsi il prossimo maggio. A quel punto via libera per l’Inter, che vedrebbe nell’argentino il profilo giusto per la panchina nerazzurra. Ricordiamo come il Cholo ha militato nell’Inter al 1997 al 1999, si tratterebbe di un ritorno al quale ha sempre aperto nel corso della carriera.