Rottura totale e svolta Juve: 60 milioni di euro

Nuova strategia di calciomercato per la Juventus di Cristiano Giuntoli: sul piatto ci sono 60 milioni di euro.

Grandi manovre per Cristiano Giuntoli che in questa prima parte di stagione ha potuto godere di importanti risultati, ottenuti certamente grazie al lavoro di mister Thiago Motta ma il merito è anche della squadra che il direttore sportivo ex Napoli è riuscito a costruire.

Giuntoli, tuttavia, non è sazio e non si vuole accontentare di aver costruito la seconda squadra più giovane del campionato. Solo il Parma, in questo inizio di Serie A, ha fatto registrare una media più bassa. L’obiettivo è quello di mettere su una Juventus che possa essere competitiva non solo in futuro ma anche nell’immediato, vincere un altro scudetto dopo l’impresa partenopea sarebbe certamente importante.

Per questo il DS bianconero appare pronto a stanziare ben 60 milioni di euro per un calciatore che pare ormai in rottura con il suo attuale club. Sembrava poter essere uno dei protagonisti in questa stagione ma le cose non sono andare al meglio e adesso il gioiello insieme al proprio entourage stanno pensando di concedersi una nuova avventura. La Juve segue con attenzione gli sviluppi.

Calciomercato Juventus, tutto su di lui: Giuntoli fa all-in

Stando a quanto si apprende su The Sun, il calciatore e il tecnico sarebbero ormai ai ferri corti e questo avrebbe spinto il giovane talento a guardarsi altrove. Giocare per il Manchester United ha rappresentato per lui un sogno ma ora è forse giunto il momento di andare via. Nuovo scenario per Alejandro Garnacho che avrebbe da poco avuto un’accesa discussione con Erik Ten Hag.

L’allenatore olandese non sembra avere più il polso della squadra e i malumori si sarebbero piano piano diffusi. Anche il giovane argentino classe 2004, che l’anno scorso fu una delle rivelazioni della Premier League, sembra non poterne più e fonti inglesi hanno iniziato a parlare di un suo trasferimento alla Juventus. A spingerlo ad abbracciare l’Italia sarebbe proprio il suo idolo Cristiano Ronaldo.

CR7 ha giocato per la Juve e Garnacho ha ancora ben impressi in mente i suoi risultati ottenuti in bianconero, per questo non disdegnerebbe un trasferimento in Italia. L’alternativa è il Barcellona ma, visto il legame del campione portoghese con il Real Madrid, per il ventenne andare al Barça sarebbe come tradire il suo idolo. Lo United può farlo partire ma non per meno di 60 milioni di euro.