Inzaghi silurato: esonero e ritorno choc

Esonero all’improvviso e ritorno in scena che nessuno si aspettava: notizia che spiazza Simone Inzaghi, cosa sta succedendo

L’anno della conferma, quando si è campioni d’Italia, è spesso piuttosto difficile. Se ne sta accorgendo all’Inter Simone Inzaghi, con una squadra nerazzurra di certo forte e in grado di esprimersi bene sul campo, ma lontana, almeno per il momento, dal dominio netto e incontrastato messo in mostra lo scorso anno.

Uno dei dati che appare diverso rispetto al campionato scorso è quello relativo al rendimento della fase difensiva. Inter che subisce molti più gol, il che può creare evidenti momenti di difficoltà. Anche contro il Torino, in superiorità numerica per larga parte della sfida, l’Inter ha incassato altre due reti. C’è qualcosa da sistemare, ma intanto è stato importante aver centrato due vittorie di fila in uscita dal derby, che poteva creare malumori e accendere dubbi e spie di allarme.

L’ambiente, in ogni caso, da’ credito e fiducia al tecnico campione d’Italia in carica e da lui si aspetta che possa confermare la squadra in Italia, nonché provare a riportarla nelle fasi finali della Champions League, come accaduto due stagioni fa. Ma come per tutti gli allenatori, il futuro è sempre un incognita.

Il nome di Inzaghi è piuttosto caldo, in questo momento, a livello di mercato, con un top club che ha messo gli occhi su di lui. Anche se potremmo già essere davanti a un improvviso dietrofront.

Il Manchester United molla Inzaghi: ecco chi sarà l’erede di Ten Hag

Nelle settimane scorse, si era parlato di un possibile assalto del Manchester United, nell’ottica di una sostituzione di Ten Hag. Ad Old Trafford, la posizione dell’olandese è sempre più in bilico, dopo i risultati deludenti di questo avvio di stagione.

Tuttavia, la difficoltà di strappare Inzaghi all’Inter, alla quale è legato da un solido contratto, potrebbe far sì che prevalgano altre valutazioni, in seno ai ‘Red Devils’. Secondo ‘Inews.co.uk’, infatti, torna in auge il nome di Thomas Tuchel, che era già stato piuttosto vicino allo United in estate, prima che divergenze dal punto di vista economico e strategico avessero portato la trattativa a naufragare. Ora se ne riparla e tra i dirigenti le idee starebbero convergendo nuovamente sul tedesco.