Irritante, mandatelo via: ultimatum al Milan

Il Milan riflette attentamente sul proprio futuro, attenzione all’addio eccellente: il tempo sta scadendo per i rossoneri

Tra le squadre attese come protagoniste di questa stagione, in Italia, sicuramente il Milan che però ha cominciato con tanti alti e bassi. Per la squadra rossonera, ancora tante le problematiche da risolvere per trovare la giusta continuità di rendimento e rispondere alle aspettative della piazza.

Per il momento, Fonseca ha guadagnato credito con la vittoria contro l’Inter, riuscendo in qualche modo a risollevarsi e a ritrovare e riproporre entusiasmo. Il tecnico portoghese pareva già con le spalle al muro, ma proprio nel derby si è visto il miglior Milan della stagione, che ha sfoderato un potenziale di tutto rispetto. E ora, c’è la possibilità di lavorare con maggiore tranquillità. Ma di sicuro, occorrerà trovare risposte importanti e migliorare il più possibile il rendimento.

Dalla partita con il Bayer Leverkusen, in Champions League, qualche segnale positivo è sicuramente emerso, ma è un Milan che fa ancora fatica a essere continuo e compatto sul campo. Su questo, Fonseca sa di dover certamente lavorare. E sa anche di potersi e doversi aspettare una asticella più alta dagli uomini chiave della squadra. In particolare, un big milanista finisce nel mirino, ancora una volta, e in questo caso si inizia a parlare seriamente di addio.

Milan, ennesimo flop per Leao: “Con l’offerta giusta bisogna cederlo”

Contro il Leverkusen, Leao è incappato in una delle sue serate più inconsistenti. L’attaccante portoghese ha numeri e potenziale da fuoriclasse, ma li esercita con troppa discontinuità e in alcune gare finisce quasi per essere un corpo estraneo alla squadra. Ecco perché nell’ambiente Milan, ma non solo, più di qualcuno sta perdendo la pazienza.

Diversi addetti ai lavori ritengono che probabilmente da parte sua il salto definitivo per diventare un top player non avverrà mai. Occhio alle dichiarazioni di Nando Orsi, ex calciatore e opinionista di ‘Radio Radio’, che ha dichiarato come il Milan, a questo punto, potrebbe trovarsi di fronte a una scelta cruciale: “Leao diventa irritante – ha spiegato – Se il Milan dovesse avere una buona proposta, dovrebbe lasciarlo andare. Si tratta di un giocatore che non migliora, nelle partite importanti non c’è mai“. Il tempo sta scadendo per Leao, ora o mai più. La stagione della consacrazione definitiva, o quella dell’addio.