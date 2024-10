Nico Paz torna in Champions: l’accordo è già ufficiale

Nico Paz pronto a tornare nuovamente in Champions League, l’accordo è già ufficiale: gli ultimi aggiornamenti

In queste prime partite di campionato sta facendo vedere a tutti le sue brillanti qualità. In Italia, alla sua prima esperienza all’estero, ha deciso di partire dal Como. Voluto fortemente da Cesc Fabregas sta mostrando di essere all’altezza della situazione e, soprattutto, di saperci fare con il pallone. Tutto questo è Nico Paz, possibile nuova stella del calcio.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Tenerife (2014), viene adocchiato dagli osservatori del Real Madrid nel 2016. Con i ‘Blancos’ fa faville nel Castilla. Numeri che gli valgono la promozione in prima squadra. Con Ancelotti fa anche il suo esordio in Champions League, nella passata stagione, tanto da siglare anche il suo primo gol nella massima competizione europea contro il Napoli.

Proprio il Napoli che ha affrontato nell’anticipo di venerdì allo stadio ‘Maradona’. Una prestazione superlativa, nonostante la sconfitta dei suoi, ed un palo che ancora trema dopo il suo tiro dalla distanza con Caprile battuto. In queste ultime ore si sta parlando molto di lui. Non solo per la sua fresca convocazione nella Nazionale dell’Argentina (calciatore spagnolo ma naturalizzato argentino), ma per un suo possibile e clamoroso ritorno nella massima competizione europea.

Nico Paz, clamoroso ritorno in Champions League: è tutto fatto

Il Como se lo tiene ben stretto dopo averlo prelevato, nell’ultima sessione del calciomercato estivo, per 6 milioni di euro. Proprio dal Real Madrid che, allo stesso tempo, sta già valutando l’opzione di riacquistarlo per riportare a casa il talentuoso centrocampista. Tutto merito, soprattutto, di Fabregas che ha avuto sin da subito fiducia in lui e nelle sue qualità, sposandosi alla grande nei suoi schemi di gioco.

Questo è quello che fa sapere il sito sportivo spagnolo “Fichajes.net“. L’opzione di “recompra” del calciatore potrebbe essere inferiore ai 15 milioni di euro. Una cifra ben superiore rispetto a quella per cui è stato venduto pochi mesi fa. Un interesse, quello dei campioni d’Europa, che sta a significare solamente una cosa: ovvero che hanno sempre riposto in lui una grande fiducia nelle sue potenzialità.

Adesso, però, il suo presente si chiama Como. Il suo obiettivo è continuare a crescere e mostrare a tutti le sue doti. Il ct Lionel Scaloni lo ha tenuto presente per le prossime gare dell’Argentina valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro Venezuela e Bolivia.