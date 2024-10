Paratici l’ha fatto di nuovo: blitz a Torino e addio Milan

Beffa per il Milan, e non solo, che ha visto Fabio Paratici inserirsi nell’affare: l’ex Juventus è tornato alla carica.

Fabio Paratici è tornato, anche se è forse meglio dire che non ha mai abbandonato del tutto il mondo del calcio. Anche se lo stesso gli ha recentemente regalato qualche colpo basso di troppo. Era il 2023 quando l’allora amministratore delegato del Tottenham decise di rassegnare le dimissioni, a spingerlo a tale scelta fu lo scandalo che coinvolse la Juventus.

Penalizzazione di 15 punti per il club bianconero, arrivata in seguito al caso plusvalenze, e dimissioni del consiglio d’amministrazione giunto in blocco. L’addio dell’ex presidente Andrea Agnelli ha sollevato un vero e proprio terremoto per la Juventus che ora sembra essersi ripresa del tutto. Proprio come ha fatto la società bianconera, anche l’ex DS vuole riprendersi tutto ciò che gli spetta.

E qual è il modo migliore di tornare se non attraverso un colpo d’eccezione? Stando a quanto emerso poco tempo fa, Paratici e il Tottenham sarebbero ancora in ottimi rapporti e l’ex Juve starebbe lavorando sotto traccia proprio per i londinesi. Il prossimo affare del club di Premier League è una beffa per la Serie A, soprattutto per il Milan.

Calciomercato Serie A, ricco Paratici: il colpo è da capogiro

Doveva, e può essere ancora un obiettivo per il Milan in vista del 2025, ma fonti vicine al Tottenham parlano di trasferimento in Inghilterra. Ad aver rivelato questo particolare retroscena di calciomercato è stato l’ex portiere degli Spurs Paul Robinson, intervenuto in un noto podcast, che ha raccontato di come il DS e il club stiano lavorando per portare Samuele Ricci a Londra.

Il Torino comincia ad andare stretto al regista della Nazionale che nelle ultime settimane si è trasformato in uno dei calciatori più ambiti del panorama Europeo. Paratici avrebbe già avviato i contatti con il club per il suo acquisto ma c’è un problema: la concorrenza è agguerrita. Soprattutto in Premier League dove sembrerebbe esserci anche il Manchester City di Pep Guardiola sulle sue tracce.

Ricci è nato nel 2001 e ha compiuto 23 anni lo scorso 21 agosto. Attualmente milita nel Toro che lo ha acquistato dall’Empoli nel 2022 per meno di 9 milioni di euro. Oggi, visto anche il contratto non troppo lontano dalla scadenza, che recita 2026, la società granata potrebbe farlo partire. Per il suo cartellino attualmente ci vogliono circa 30 milioni di euro.