Ha scelto il nuovo club: 85 milioni e addio Juve

Doccia fredda per la ‘Veccia Signora’. Ha scelto il nuovo club: 85 milioni di euro e addio Juventus. Ecco tutti i dettagli

Oltre a perdere per quasi tutta la stagione Gleison Bremer, a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata nei minuti iniziali del match di Champions League contro il Lipsia, la Juventus perde anche terreno dal Napoli capolista dell’ex Antonio Conte.

I bianconeri non sono andati oltre l’1-1, all’Allianz Stadium, contro il Cagliari che all’89’ con il rigore trasformato da Razvan Marin ha impattato il match. Alla ‘Vecchia Signora’ non è bastato il quinto gol di Dusan Vlahovic che, sempre dal dischetto degli undici metri, al 15′, aveva portato in vantaggio i bianconeri.

Ora i punti di svantaggio dai partenopei sono tre, con gli uomini di Thiago Motta che sono stati scavalcati dall’Inter che, seppure a fatica, ha avuto ragione per 3-2, al ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro’, di un Toro mai domo. Ma le brutte notizie per i bianconeri non finiscono qui. Infatti, la Juventus vede sfumare un suo obiettivo di mercato visto che quest’ultimo non fa mistero della propria preferenza riguardo alla sua eventuale futura destinazione che.

Garnacho vuole il Real Madrid, il Manchester United fissa il prezzo: 85 milioni di euro

Alejandro Garnacho, attaccante spagnolo del Manchester United naturalizzato argentino, è sempre più in rotta con Erik ten Hag la cui panchina, dopo il pari a reti inviolate in trasferta contro l’Aston Villa che lascia i Red Devils lontani dalle zone nobili della Premier League, traballa pericolosamente. Tensione alle stelle tra i due, dunque, dopo il ‘mi piace’ di Garnacho al post con cui il giornalista Fabrizio Romano rilancia le dure critiche di Cristiano Ronaldo a Ten Hag.

Il talento argentino, che quest’estate si è laureato campione del Sudamerica con l’Albiceleste, tra l’altro, è insoddisfatto, per usare un eufemismo, del minutaggio che gli concede il tecnico olandese. Motivo per il quale la sua permanenza al Manchester United è in bilico, con il Barcellona e la Juventus che sarebbero disponibili a mettere sul tavolo 50 milioni di sterline, cioè poco meno di 60 milioni di euro, per strapparlo ai Red Devils.

Una cifra, per quanto non indifferente, che non è sufficiente a convincere la dirigenza del Manchester United che per meno di 70 milioni di sterline, che al cambio fanno 85 milioni di euro, neanche si siede al tavolo della trattativa. Ma non è tutto. Garnacho ha fatto chiaramente intendere di preferire come destinazione il Real Madrid nonostante i suoi trascorsi, dal 2015 al 20, nelle giovanili della rivale cittadina dei Blancos, l’Atletico Madrid. Insomma, il fascino della mitica camiseta blanca è più forte di quello di una ‘Vecchia Signora’ che fatica a rinverdire i fasti del suo glorioso passato. Staremo a vedere e, come sempre, vi terremo aggiornati.