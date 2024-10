Preaccordo e addio Milan: firma nella Capitale

L’obiettivo di mercato del Milan sfugge clamorosamente: beffa per la dirigenza rossonera, firma per la squadra della Capitale

Il Milan è ripiombato nell’incubo. Le tre vittorie consecutive in campionato – Derby annesso – ed i 10 punti in quattro giornate avevano proiettato i rossoneri nelle zone nobili della classifica, all’inseguimento del Napoli capolista. Sembrava aver trovato la quadra Paulo Fonseca, con una sorta di 4-2-4 super offensivo e con Morata ed Abraham in campo contemporaneamente.

La sconfitta in Champions League per mano del Bayer Leverkusen e quella contro la Fiorentina nel posticipo dell’ultima giornata hanno però nuovamente dato voce alle critiche. Nel mirino dei tifosi la dirigenza in primis, ma anche l’allenatore e soprattutto i calciatori, nella fattispecie alcuni senatori.

Un ko, quello di domenica sera, arrivato anche in modo rocambolesco, tra rigori sbagliati – ben tre in totale, due del Milan – ed il cartellino rosso nel finale a Theo Hernandez che ha così completato una serataccia completamente da dimenticare.

E come se non bastasse, anche il mercato non regala buone notizie per i tifosi rossoneri e per fonseca. Quest squadra è ovviamente da rinforzare sin dal mercato di gennaio, con lacune evidenti che devono essere tappate per la seconda parte della stagione.

Milan, niente rinforzo: ha scelto un’altra squadra, che colpo

Tra gli obiettivi di mercato individuati dalla dirigenza di via Aldo Rossi c’è Johnny Cardoso, centrocmpista statunitense in forza al Betis Siviglia. Un profilo molto apprezzato sia dalla dirigenza che dal reparto tecnico del Milan, pronto ad infoltire la rosa di un altro calciatore a “stelle e strisce” dopo Musah e Pulisic.

O, forse è meglio usare il passato. Cardoso, infatti, lascerà il Betis Siviglia ma con ogni probabilità il suo futuro sarà in Premier League, al Tottenham. Come raccontano dalla Spagna, infatti, ci sarebbe già un accordo tra il club biancoverde ed il club londinese, pronto ad ingaggiarlo nell’estate del 2025.

Il 23enne, dal canto suo, sarebbe più che felice di intraprendere una nuova avventura nella sua carriera anche per mettersi alle spalle queste ultime settimane difficili per lui. A Siviglia, infatti, si aspettava di essere titolare inamovibile ed invece galleggia tra il campo e la panchina, situazione che l’ha un po’ stancato. Ecco perché vede nella Premier League e nel Tottenham la giusta opportunità per rilanciare la sua carriera e tentare una nuova avventura.