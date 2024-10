“8 giornate di squalifica a Theo”: sanzione shock, Milan furibondo

Theo Hernandez e l’espulsione contro la Fiorentina: Milan furibondo, ecco qualte giornate di squalifica rischia

L’avvio di stagione di Theo Hernandez non si può certo dire sia stato entusiasmante, anzi. Due gol e due assist in sette giornate di Serie A ma anche tante, troppe prestazioni negative senza considerare gli atteggiamenti non proprio da professionista esemplare.

Impossibile non ricordare quella sorta di mini ammutinamento durante la gara contro la Lazio: partito dalla panchina insieme a Rafa Leao, nel momento del cooling break insieme all’esterno lusitano non si è avvicinato al tecnico ed ai compagni di squadra. un caso rientrato, certo, ma che ha lasciato strascichi per giorni.

Contro la Fiorentina, forse, si è toccato l’apice: il rigore sbagliato del possibile 1-1 e l’espulsione a fine gara. E prorpio sul penalty sbagliato, Paulo Fonseca ha mostrato tutta la sua irritazione. “Pulisic è il rigorista, non so perché abbiano cambiato idea i calciatori in campo” le sue parole nella conferenza stampa postgara.

Lo stesso tecnico lusitano ha poi affondato il colpo. “Abbiamo definito che li avrebbe tirati lui, deve batterli Chris ed ho detto ai ragazzi che non deve più accadere” ammettendo di essere irritato.

Milan, Theo Hernandez nei guai

Insomma, una sorta di insubordinazione per il francese, rigorista designato dei rossoneri fino alla scorsa stagione. Di certo questo problema non accadrà nel prossimo turno perché Theo sarà squalificato. Un rosso, peraltro rimediato a gara conclusa per proteste nei confronti dell’arbitro.

Nel programma Pressing è l’ex arbitro Graziano Cesari a spiegare cosa sia potuto accadere. “Le immagini non sono chiare ed è complesso stabilire se Theo abbia offeso Pairetto oppure contestato il suo operato. L’arbitro, con partite così tese, a fine gara dovrebbe sbrigarsi a lasciare il terreno di gioco per evitare queste situazioni” ha sottolineato.

Già, ma il grande dilemma è ora scoprire quante giornate di campionato di squalifica possa ricevere il terzino francese. In attesa della decisione del giudice sportivo che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, nello studio di Pressing ci si è avventurati con una previsione.

Alla richiesta di Callegari di una possibile squalifica per tre giornate – a fine ottobre c’è il big match contro il Napoli di Conte – Cesari ha stigmatizzato. “Non esageriamo, tre giornate no, potrebbero essere due” ha sentenziato l’ex arbitro. “Dategliene otto” ha invece ribattuto scherzosamente Ordine.