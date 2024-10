Addio Milan dopo il rinnovo: va da Ancelotti

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti piazza uno scippo importante al Milan: direzione ‘Blancos’ dopo il rinnovo di contratto

La pausa nazionali offre l’occasione per primi bilanci stagionali e per le riflessioni sul mercato condotto in estate e da fare per il prossimo futuro. Da questo punto di vista, situazione non ideale per il Milan, visto come è iniziata l’annata, in maniera tutt’altro che ottimale.

I rossoneri non hanno avuto, fin qui, un contributo di altissimo livello dagli acquisti effettuati e il rendimento è la somma di questo e delle prove di basso profilo di molti dei volti storici. Fonseca ha già incassato quattro sconfitte e dopo il ko di Firenze la sua posizione è tornata in discussione.

Della crescita nelle prestazioni del Diavolo si sta vedendo, ma ancora non basta, la discontinuità e la poca efficacia sono evidenti. Occorre una inversione di tendenza quanto prima. E’ un Milan che di questo passo potrebbe essere costretto a intervenire in maniera importante nel mercato di gennaio, per raddrizzare la rotta, o addirittura ragionare già in prospettiva per ciò che andrà cambiato il prossimo anno.

Come spesso accade, le strade dei rossoneri si intrecciano con quelle di Carlo Ancelotti. Che al Real Madrid ha iniziato l’annata bene ma non benissimo e attende ancora che i suoi fuoriclasse riescano a tirare fuori il massimo. Mettendone già nel mirino un altro.

Milan, niente Tiago Santos: il Real Madrid accelera

Uno degli obiettivi dichiarati per la prossima estate, sembra il terzino destro Tiago Santos. 22 anni, il portoghese potrebbe essere uno dei nuovi talenti in rampa di lancio dal Lille, che in questi anni ha tenuto a battesimo diversi calciatori importanti e oggi dislocati in vari top club.

Le qualità di Tiago Santos sono evidenti e si sono ammirate anche nella vittoria del Lille proprio contro il Real, uno dei risultati più sorprendenti dei primi due turni di Champions League. Il Real Madrid ci pensa a maggior ragione dopo il grave infortunio di Carvajal, che ha fatto concludere anticipatamente la stagione al proprio laterale.

Il club ha rinnovato il contratto al classe 1992, allungandolo fino al 2026, ma, stanti i dubbi sul modo in cui Carvajal tornerà in campo, pensa a chi possa raccogliere la sua eredità. Al momento, il cartellino di Tiago Santos vale circa 20 milioni, ma potrebbe crescere ancora. Il giocatore piace tanto anche al Milan, ma con la concorrenza del Real Madrid la strada potrebbe farsi in salita.