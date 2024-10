Adesso è bufera Milan, il video inchioda due rossoneri

L’episodio fa ancora discutere e ora spunta anche il video che inchioda due calciatori del Milan. Tutti hanno visto cosa è successo

Un’altra serata da dimenticare per il Milan di Fonseca in questo inizio di stagione dove rossoneri stentano a trovare continuità di gioco e di risultati.

L’ennesima conferma è arrivata con la sconfitta per 2-1 subita contro la Fiorentina al Franchi, in un match che avrebbe potuto avere un epilogo differente per i rossoneri. Dalla possibile svolta con la quarta vittoria consecutiva in campionato si è passati al quarto ko stagionale che rimette in discussione anche la posizione di Fonseca.

Nonostante la fiducia ribadita dalla dirigenza, di certo, non saranno piaciute a Furlani, Moncada e Ibrahimovic le dichiarazioni post partita del tecnico portoghese, le cui decisioni non sono state rispettate dai calciatori in campo. Il riferimento va ai due rigori sbagliati da Hernandez e Abraham, due penalty che i due non avrebbero dovuto tirare. Il rigorista designato era, infatti, un altro Christian Pulisic, sostituto suo malgrado dai compagni di squadra.

Milan, il video conferma tutto: Pulisic privato del rigore

La decisione di Hernandez e Abraham di presentarsi sul dischetto non rispettando le gerarchie stabilite è stata vista come un segno di debolezza di Fonseca. Un mancato controllo sulla squadra, apparso oltremodo evidente nelle sue dichiarazioni post partita con quell’ “incaz**” che ha confermato come i calciatori non abbiano tenuto in alcun conto delle sue decisione.

La prova evidente è il video circolato sui social che ha ripreso quanto avvenuto nell’area di rigore della Fiorentina in occasione del secondo rigore, scaturito per il fallo di Kean su Gabbia.

Dal filmato si vede chiaramente come Tomori raccolga la palla in area e la porga ad Abraham con quest’ultimo che scansa Pulisic pronto a calciare il penalty. Nulla da fare per l’americano. Abraham, irremovibile, si è tenuto la palla, l’ha posizionata sul dischetto e se l’è fatta respingere da De Gea. Peggio non gli poteva andare soprattutto dopo aver visto queste immagini che inchiodano sia lui che Tomori.

very poor from tammy and tomori taking away the penalty from pulisic… pic.twitter.com/MxGIOuo7Sj — Inside Milan (@_InsideMilan) October 6, 2024

Un episodio su cui Fonseca e la dirigenza non possono sorvolare. Non certo l’ideale dopo una sconfitta che ha fatto svanire, di fatto, tutto l’entusiasmo di Settembre. Il Milan è giù a -5 dal prima posto in classifica e senza vittorie in Champions. Di tutto aveva bisogno Fonseca tranne che di un “ammutinamento” dei suoi.