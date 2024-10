Cacciato definitivamente, dura tegola in casa Inter

Notizie particolari che riguardano una colonna dell’Inter, arriva la bocciatura imprevista e improvvisa: una vera e propria ‘cacciata’

E’ una stagione, questa, in cui l’Inter dovrà essere protagonista su tutti i fronti, tra il campionato, la Champions League e anche la prospettiva del Mondiale per Club per la prossima estate. Del resto, parlando dei campioni d’Italia in carica, non potrebbe essere altrimenti. Ma per i nerazzurri il percorso non si annuncia facile.

E’ una squadra, quella interista, che ha ottenuto le risposte che voleva dal mercato, trattenendo tutti i big, inserendo innesti di esperienza e valore senza spendere cifre folli, dunque apparentemente rafforzandosi. Ma come sappiamo la conferma non è mai facile, nemmeno per chi ha dominato nel modo che abbiamo visto lo scorso campionato. E così, stiamo assistendo a una Inter che sta trovando qualche complicazione in più, almeno per il momento.

La necessità di dover gestire le energie sul doppio fronte sta mostrando, in alcune partite, una Inter meno feroce, e questo lo si vede dal punto di vista dell’applicazione difensiva. Già molti gol subiti, per quelle che erano state le propensioni dello scorso anno, in generale c’è stata qualche partita in cui l’Inter non ha dato la stessa sensazione di inattaccabilità. E anche la concorrenza sembra essere più agguerrita.

Simone Inzaghi, in campo, dovrà trovare le giuste contromisure per riproporre sempre al massimo livello possibile la sua squadra. Rispetto al passato, sta cercando di ruotare gli uomini in maniera più assidua ed equilibrata. Ma questo finisce comunque, in qualche modo, per causare qualche scompenso.

Inter, niente Francia per Pavard: escluso da Deschamps

Abbiamo assistito a un Pavard meno inamovibile, per esempio, con il francese che è rimasto a riposo in qualche occasione. Ma questo, almeno per il momento, ha finito col costargli la nazionale.

Il Ct della Francia Deschamps infatti non lo ha convocato per l’attuale tornata di Nations League, per le sfide contro Belgio e Israele. Nemmeno l’infortunio di Upamecano lo ha aiutato, infatti Deschamps ha convocato Loic Baldè. Spiegando, dal suo punto di vista, che “Benjamin gioca, ma non tutte le partite, so quello che può fare”.

L’impressione, secondo quotidiani autorevoli in Francia come ‘Le Figaro’, è che il Ct valuti Pavard fuori dai suoi piani, considerato che all’Europeo non ha mai giocato. Da capire quale sarà la reazione del giocatore e se cercherà di ottenere un maggiore utilizzo da Inzaghi.