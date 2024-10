“È così da 30 mesi”: sentenziato in diretta, via dalla Juventus

Arriva una sentenza quasi ufficiale sul calciatore della Juventus, che evidentemente sta convincendo sempre meno tifosi e addetti ai lavori.

La Juventus non può certo dirsi insoddisfatta dell’avvio di stagione sotto la guida di Thiago Motta. La squadra bianconera, che ha cambiato moltissimo in estate sia nel parco giocatori che nell’assetto tattico, ha avuto subito un ottimo exploit in Champions League, con due vittorie su due incontri.

In campionato invece qualche balbettio è arrivato. La Juve è attualmente imbattuta e ha subito una sola rete in sette incontri, ma qualche pareggio di troppo sta rallentando l’ascesa della formazione bianconera, che comunque esprime buon gioco e costruisce sempre tante occasioni da gol. In particolare l’1-1 interno con il Cagliari è rimasto sul groppone a tanti tifosi juventini.

Sul banco degli imputati, dopo tale risultato, è finito inevitabilmente anche Dusan Vlahovic. Il centravanti titolare della Juventus ha segnato 5 reti nelle ultime tre partite ufficiali, decisivo soprattutto a Lipsia con una doppietta fantastica. Ma domenica contro i sardi, dopo il rigore realizzato, si è divorato un gol incredibile che avrebbe chiuso l’incontro, dando di fatto la possibilità alla formazione ospite di restare in partita.

Vlahovic sotto accusa: senza accordo sarà addio alla Juventus

Dunque i detrattori ed i più critici si sono scatenati nelle ultime ore nei confronti di Vlahovic. L’attaccante numero 9 della Juve è nuovamente al centro delle discussioni, visto che manca di cattiveria e di continuità nei momenti chiave. A parlare di lui, esprimendo molti dubbi, stavolta è stato il giornalista-tifoso Marcello Chirico, intervenuto a Ti amo calciomercato.

Chirico ha ribadito di non essere un grande fan di Vlahovic, ma soprattutto ha tirato fuori un’indiscrezione secondo cui il futuro del serbo sarebbe sempre più lontano da Torino: “Sono uno dei pochi che considera Vlahovic l’attaccante meno ideale per la Juve, il gol che ha sbagliato con il Cagliari l’avremmo segnato tutti. Inoltre caratterialmente è sempre agitato, non sembra felice di giocare. Il discorso rinnovo incide sul suo rendimento, tanto ha già dato mandato all’agente Ristic di rifiutare le proposte della Juve“.

Dunque Vlahovic rischia di allontanarsi sempre più dal club bianconero, visto che il contratto attuale in scadenza a giugno 2026 potrebbe non essere rinnovato. Il centravanti chiede almeno 12 milioni di euro di ingaggio, cifra che al momento la dirigenza juventina non intende concedergli.

Non è da escludere allora che questa sia l’ultima stagione in bianconero per Vlahovic, mentre la Juventus si comincia già a guardare intorno per un nuovo numero 9. Nel mirino è finito il francese Arnaud Kalimuendo, 22enne francese del Rennes già autore di 3 reti in stagione.