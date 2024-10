I Friedkin lo fanno di nuovo: altro regalo dalla Juve

Dopo Huijsen lo scorso gennaio i Friedkin provano a ottenere un altro regalo dalla Juventus: stavolta, però, non ne beneficerà la Roma.

Lo scorso calciomercato estivo è stato caratterizzato anche dall’asse che è venuto a crearsi tra Juventus e Roma. I due club hanno avuto contatti reciproci per diversi giocatori, tra cui Federico Chiesa e Stephan El Shaarawy, e hanno poi portato a termine l’affare Soulé, che si è trasferito nella Capitale a fronte di un pagamento di 26 milioni di euro più 4 di bonus.

In realtà già nel mercato di gennaio Juve e Roma avevano concluso un’operazione che ha riguardato sempre un giovane bianconero. Giuntoli, infatti, acconsentì alla richiesta di prestito di Dean Huijsen avanzata dal club giallorosso: il difensore olandese, ora al Bournemouth in Premier League, ha poi totalizzato 14 presenze e due reti con la maglia della Roma.

Stando agli ultimi rumors sembra che i Friedkin stiano provando a sentire ancora una volta la Juventus. Stavolta, però, l’obiettivo degli imprenditori statunitensi proprietari della Roma non è quello di rinforzare la rosa a disposizione di mister Ivan Juric. Secondo quanto riportato dal sito Fichajes.net, infatti, i Friedkin hanno messo gli occhi su un centrocampista bianconero per il loro nuovo club.

Nuovo regalo dalla Juve: i Friedkin vogliono chiudere

Dan Friedkin ha infatti rilevato l’Everton, storico club di Liverpool che milita in Premier League e che anche quest’anno, come avvenuto già nelle ultime stagioni, lotta per non retrocedere in Championship. Il 59enne di San Diego vuole invece riportare in alto i Toffees e per farlo vuole andare a pescare anche in Serie A. L’ultima idea risponde al nome di Arthur Melo, centrocampista brasiliano in forze alla Juventus ma mai convocato da Thiago Motta.

Arthur è praticamente l’unico esubero della rosa bianconera che Giuntoli non è riuscito a piazzare la scorsa estate. L’ex Barcellona è quindi rimasto a Torino ma è fuori dal gruppo squadra che si allena agli ordini di Thiago Motta. La dirigenza juventina continua a cercare una sistemazione per il giocatore: l’assist può arrivare proprio dai Friedkin, che vorrebbero regalare un centrocampista di spessore al tecnico dell’Everton, Sean Dyche.

Arthur è già stato a Liverpool, anche se l’esperienza non è stata delle migliori: solo una presenza per lui con la maglia dei Reds nella stagione 2022/2023. Non c’è solo l’Everton sul giocatore: restano vive le piste Fiorentina e Marsiglia.