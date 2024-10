Mazzata Vlahovic, Juventus disperata: altra batosta

La Juventus deve fare i conti con un’altra brutta batosta riguardante Dusan Vlahovic: i bianconeri iniziano ad essere disperati

Weekend prima della sosta per le nazionali amarissimo per la Juventus che contro il Cagliari sbaglia tantissime occasioni da gol e viene punita nel finale, portando a casa un pareggio che sa di sconfitta.

I bianconeri hanno letteralmente gettato al vento due punti, perdendo l’occasione di poter restare in scia al Napoli capolista, ora a +3, e venendo scavalcati dall’Inter. Una partita per la quale la Juventus non può non avere rimpianti viste le tante chance fallite, una su tutte quella di Dusan Vlahovic che sul rimpallo arrivato dopo il tiro di Douglas Luiz non è riuscito ad andare a segno da pochi passi dalla porta nonostante la palla sia capitata sul suo piede.

Dopo la bella doppietta contro il Lipsia, dall’attaccante serbo ci si aspettava tutt’altra prestazione ed invece, rigore a parte, ha deluso ed il gol fallito nel finale che ha poi pesato come un macigno sul risultato ha di nuovo attirato su di lui tante critiche. Non è la prima volta che Vlahovic fallisce occasioni da rete simili e la Juventus non può essere soddisfatta, soprattutto tenendo conto quanto percepisce un giocatore come lui in rosa.

Ma le amarezze riguardanti Vlahovic non sono terminate qui per la Juventus che inizia ad essere disperata pure riguardo il rinnovo del contratto. Come riportato dal giornalista di nota fede bianconera Marcello Chirico a “Ti Amo Calciomercato”, programma di TVPlay, la questione si è fatta molto complicata e non è da dare per scontato il rinnovo.

Juventus, grana Vlahovic: rinnovo del serbo in bilico

Il pareggio maturato contro il Cagliari, soprattutto per il modo in cui è arrivato, ha lasciato tanta amarezza e tanto nervosismo in casa Juventus. Un pareggio che pesa soprattutto sulle spalle di Vlahovic che ha fallito un 2-0 già fatto che avrebbe indirizzato in maniera definitiva la partita. Nonostante la doppietta col Lipsia ed il gol ad inizio gara, l’attaccante serbo non è comunque tranquillo ed anche la questione del rinnovo contrattuale che non arriva lo starebbe mettendo in difficoltà.

Secondo quanto riferito da Marcello Chirico a “Ti Amo Calciomercato”, trasmissione in onda su TVPlay, però, sebbene si tratti di una questione delicata al momento, ciò non lo starebbe condizionando poiché il serbo ha già deciso che alle condizioni della Juventus non vuole rinnovare. Il club bianconero vorrebbe rinnovare spalmando il suo ingaggio cercando di risparmiare qualcosa rispetto ai 12 milioni annui attuali che percepisce l’attaccante, mentre quest’ultimo non ha affatto intenzione di rinunciarvi.

Una situazione che fa disperare la Juventus che crede eccome in Vlahovic, ma non vuole fare salti mortali per rinnovare il suo contratto ed in questo senso non è da escludere la separazione la prossima estate. Molto dipenderà anche dallo stesso attaccante serbo che deve fornire tutt’altre prestazioni per convincere magari la Juve a cambiare idea e a non tagliare il proprio ingaggio spalmandolo su più anni, cosa ad oggi molto complicata.