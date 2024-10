Sarri al posto di Allegri: accordo in Serie A

Maurizio Sarri è pronto a tornare in panchina in Serie A con il tecnico che potrebbe prendere il posto che sembrava di Massimiliano Allegri.

Dopo le prime sette giornate di campionato è tempo di valutazioni per i club di Serie A che stanno cercando di capire se sia il caso di proseguire con la stessa guida tecnica o rivedere i propri piani dopo circa tre mesi di lavoro.

In seguito all’addio alla Lazio, giunto verso il termine dello scorso campionato, Maurizio Sarri sarebbe pronto a tornare in Serie A con il tecnico che è finito nel mirino di una big non soddisfatta del rendimento della prima parte della stagione. Il tecnico potrebbe andare su una panchina che fino a poche settimane fa sembrava destinata a Massimiliano Allegri nel caso in cui si fosse deciso di cambiare. Tempo di valutazioni in questi giorni di sosta per gli impegni delle nazionali con il tecnico che potrebbe quindi tornare a breve in sella.

Sarri pronto a tornare in Serie A: beffato Allegri

Stando a quanto affermato da Ilario Di Giovambattista tramite il proprio profilo X, il Milan avrebbe deciso di bloccare Maurizio Sarri dopo la sconfitta di Firenze che ha allontanato ancora una volta i rossoneri dalla testa della classifica.

Il ko arrivato al Franchi non è piaciuto alla dirigenza che non ha compreso alcune scelte dell’allenatore che non è stato in grado tra le altre cose di imporsi al momento della battuta dei calci di rigore che Theo Hernandez e Tammy Abraham hanno soffiato a Christian Pulisic. Il tempo sulla panchina del Milan per Paulo Fonseca sembra essere giunto al termine con il tecnico che è finito sul banco degli imputati.

Il #Milan ha bloccato Maurizio #Sarri. Il derby ha salvato la panchina di Fonseca ma la sconfitta di Firenze rimette tutto in discussione. — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) October 7, 2024



La posizione dell’allenatore portoghese è stata fortemente a rischio già prima del derby che il Milan vinse poi agli ultimi minuti con il colpo di testa di Matteo Gabbia. Gli zero punti conquistati in Champions League preoccupano e non poco la dirigenza rossonera che non vuole mettere in preventivo la prematura eliminazione dalla massima competizione continentale già al girone.

Maurizio Sarri sembra essere il candidato principale per la panchina del Milan con il tecnico che sarebbe stato contattato dalla dirigenza per tenersi pronto a subentrare. Resta da capire se il Milan vorrà dare altre chance a Fonseca o cambiare subito. In ogni caso le partite contro Udinese e Bruges saranno decisive con i rossoneri che saranno chiamati a due vittorie se vorranno salvare la panchina del proprio tecnico.