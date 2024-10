Bocciato dopo 9 partite: Thiago Motta lo sbatte in panchina

Possibile bocciatura totale per uno dei titolarissimi della Juventus, che però in questo avvio di stagione non ha entusiasmato per nulla.

L’andamento iniziale in campionato della Juventus non può certo dirsi negativo, visto che la squadra di Thiago Motta, che ha avviato da pochi mesi un progetto completamente diverso dal passato, è ancora imbattuta in Serie A e ha subito solo una rete. Certo, qualche pareggio di troppo è arrivato, come domenica scorsa contro il Cagliari, ma le sensazioni generali sono positive.

Se la difesa bianconera, anche senza la leadership di Bremer attualmente infortunato e lungodegente, rappresenta una certezza registrata per la Juve, meno brillante è la situazione dell’attacco bianconero. Infatti finora la squadra di Motta ha messo a segno 10 reti in sette partite, non pochissimi ma spesso non sufficienti per portare a casa i tre punti.

Molte critiche sono piovute di recente addosso a Dusan Vlahovic, scatenato in Champions League con la doppietta show segnata al Lipsia, ma meno brillante ed incisivo in Serie A. L’errore sotto porta contro il Cagliari è l’emblema del suo momento altalenante. Ma non c’è solo il serbo sul banco degli imputati. Anche un altro calciatore offensivo della Juventus comincia a ricevere critiche e frecciatine.

I gol non arrivano: Motta può cambiare le gerarchie in attacco

L’altra stella dell’attacco bianconero che non convince in questo avvio di stagione è Kenan Yildiz, fantasista turco classe 2005 e dunque ancora giovanissimo, che però quest’anno ha deciso di prendersi l’onore e l’onere di indossare la maglia numero 10. I tifosi juventini si aspettano tanto da questo talento che è esploso improvvisamente lo scorso anno, ma finora le sue prestazioni sono poco continue.

Nove presenze ufficiali in stagione e solo un gol realizzato, contro il PSV in Champions, ma ci si aspetta molta più concretezza e senso del gol da un giocatore di qualità come lui. A sintetizzare il pensiero degli juventini c’ha pensato su X il giornalista Graziano Campi, che ha fatto intendere come Motta possa anche fare a meno di Yildiz.

“Alla Juve, se non segna Vlahovic, Yildiz si sistema al massimo la frangetta. Un gol in stagione, la 10 sulle spalle: cosa ha mostrato finora? Nulla. Ha potenziale, ma non è pronto”. Parole piuttosto critiche nei confronti del turco, che evidentemente non ha ancora maturato quella concretezza tale da poter fare il titolare in casa Juve.

Mister Motta lo farà accomodare in panchina? Vedremo, intanto il problema della Juve è proprio quello della mancanza di gol da esterni e seconde punte. Bisognerà lavorare su nuove soluzioni offensive per non lasciare tutta l’incombenza sulle spalle di Vlahovic.