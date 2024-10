Caso scommesse, squalificato a vita: carriera finita a 27 anni

Il rischio di concludere la carriera a soli ventisette anni è più che concreto: il caso scommesse non fa sconti in Premier League

Un anno fa, quasi a sorpresa, divenne notizia da prima pagina la squalifica di una serie di calciatori militanti nei top 5 campionati europei. In Italia, ricordiamo Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, i quali sono dovuti stare fermi per un anno abbondante per via delle accuse, poi comprovate dai fatti, di aver scommesse su partite e competizioni ufficiali.

Ma a distanza di un anno, il caso scommesse sta ancora rubando le attenzioni dei tifosi in questo momento di pausa delle nazionali. In particolare, dalla Premier League arrivano brutte notizie per un ex conoscenza del calcio italiano, accusato di aver volontariamente causato delle ammonizioni in campo per motivi di scommesse.

Si fa riferimento a Lucas Paquetá, brasiliano in forza al West Ham, il quale è tornato a far discutere di se per aver ostacolato le indagini della FA. Ora rischia veramente tanto.

L’ex Milan Lucas Paquetá rischio grosso: il motivo

A riportare la notizia secondo cui l’ex rossonero rischia non solo di saltare l’attuale stagione ma il resto della sua carriera, è il The Sun, quotidiano britannico. Secondo quanto riferito, Paquetà avrebbe ostacolato le indagini degli investigatori della FA (Football Association) in quanto si sarebbe liberato del telefono sostitutivo di quello originale, andato nelle mani della federazione britannica a indagini iniziate.

In pratica, il brasiliano ha impedito agli investigatori di accedere al tuo cellulare per verificare conto bancario, saldo, spese e tanto altro. Commettendo questo gesto ha aggravato di molto la sua già tentennante situazione: secondo il quotidiano, ora sarebbe accusato di aver violato la regola F3 della FA, quella relativa al controllo del telefono cellulare del calciatore.

Di cosa è accusato il fantasista brasiliano? Tra il novembre 2022 e l’agosto 2023, Paquetà avrebbe provocato volontariamente delle ammonizioni (nella fattispecie nelle gare contro Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth) permettendo a circa sessanta persone residenti in Brasile di vincere delle grosse puntate. Si parla di una vincita complessiva di almeno 100mila sterline. Il The Sun, peraltro, considera concreta la possibilità che il calciatore possa essere squalificato a vita.

Il processo a carico di Paquetà comincerà il prossimo marzo, ma è molto difficile che si giunga a una conclusione definitiva.