Dalla Juve all’Inter, anticipo secco: salta il colpo gratis

La Juventus e l’Inter rischiano di essere beffate sul più bello per un colpo gratis che avrebbe fatto comodo a tutti: la situazione è piuttosto complessa

Nerazzurri e bianconeri si sfidano non solo in campo ma anche sul mercato e soprattutto in questo periodo hanno un obiettivo comune per l’attacco. Il problema è che rischiano di essere beffate dai club di Premier League.

La Serie A sta vivendo un avvio di campionato senza veri padroni. Il Napoli di Conte, benché ancora imperfetto, ha preso la testa della classifica ma non sembra essere una schiacciasassi. La Juventus aveva mostrato una solidità differente nelle prime uscite ma ha perso efficacia nelle ultime giornate. L’Inter è forse quella più in difficoltà, nonostante fosse indicata come la favorita praticamente da tutti. Inzaghi può godere della rosa più completa, in grado di vincere a mani basse lo scudetto della scorsa stagione e rafforzata dagli arrivi di Taremi e Zielinski. Tutte le big hanno bisogno di qualche ritocco in vista del mercato di gennaio e nerazzurri e bianconeri non fanno eccezione.

Tra le due grandi storiche del nostro calcio si potrebbe profilare un duello sul mercato per il prossimo giugno, ma ad una condizione. C’è un attaccante che piace terribilmente ad entrambe, finito da tempo sul taccuino di Marotta e Giuntoli, che si libererà a parametro zero il prossimo giugno. Prenderlo gratis sarebbe un affare sensazionale, ma bisogna superare la concorrenza della Premier League e del suo potere economico.

Jonathan David nel mirino della Premier League: Inter e Juventus rischiano di perderlo

Jonathan David ha già castigato il Real Madrid in questo avvio di stagione in Champions League, segnando il rigore decisivo che ha regalato i tre punti ai francesi. L’attaccante canadese è uno dei più corteggiati in Europa, dopo le 26 reti messe a segno nella passata stagione. In Coppa America con la sua nazionale si è disimpegnato a ottimi livelli, ponendo ancor di più le luci dei riflettori su di lui.

Juventus e Inter vorrebbero portarlo a casa a giugno a parametro zero, visto che che ogni tentativo di prolungare l’accordo con il Lille è miseramente fallito negli scorsi mesi. Il problema è che, come riportato da Football Espana, su David c’è il forte interessamento delle big della Premier League, con Tottenham, Manchester United e Arsenal decise a fare sul serio.

Queste tre potrebbero tentare un affondo a gennaio, anticipando la concorrenza italiana, anche perché per le limitazioni legate agli extra comunitari, Juventus e Inter sono tagliate fuori fino a giugno.