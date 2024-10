Douglas Luiz paga il doppio colpo Juve: addio immediato

Il brutto avvio di avventura in bianconero per Douglas Luiz potrebbe costargli tutto: l’addio del brasiliano ora pare dietro l’angolo

Gli ultimi giorni in casa Juventus sono stati caratterizzati dalla sudata vittoria in Champions League sul campo del Lipsia che è arrivata al termine di una gara molto complicata per i bianconeri ma che li ha fatti esultare tanto viste le difficoltà affrontate nei 90 minuti, prima fra tutti la sfortunata uscita dal campo di Bremer per infortunio. L’annuncio della lesione al crociato e della conseguente stagione ormai finita del difensore brasiliano è stato il primo campanello d’allarme per la Juve.

In seguito è arrivato anche un deludente pareggio in casa contro il Cagliari che è giunto a causa di un rigore concesso proprio poco prima del 90′, per via di un errore difensivo di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano è stato molto criticato per questo evitabile fallo commesso in area di rigore ai danni di Piccoli che ha di fatto tolto due punti in classifica alla Juventus. Si tratta del secondo rigore (dopo quello di Lipsia) che l’ex Aston Villa regala agli avversari dei bianconeri.

Douglas Luiz può già salutare a gennaio: Giuntoli pronto a tuffarsi su altri due nuovi innesti

In questa sosta per le nazionali, come di consueto, tanti elementi della rosa juventina sono stati chiamati dalle rispettive selezioni per giocare le varie gare internazionali in giro per il mondo. Douglas Luiz però, visto il momento negativo che sta vivendo in questo avvio di avventura bianconera, non è stato convocato dal Brasile. Il centrocampista classe 1998 resta quindi a Torino a lavorare con Thiago Motta ma il suo futuro potrebbe essere altrove.

Come riportato da Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, la Juventus si sta preparando al possibile addio a gennaio di Douglas Luiz che è stato pagato oltre 50 milioni solo pochi mesi fa in estate per prelevarlo dagli inglesi dell’Aston Villa. Ora l’obiettivo del direttore bianconero Cristiano Giuntoli è quello di cercare di rientrare almeno in parte della cifra.

Con il ricavato poi Giuntoli potrebbe andare a reinvestire sia per un nuovo difensore che possa prendere il posto di Bremer che per un altro attaccante in modo da allungare le rotazioni offensive di cui dispone attualmente Thiago Motta. Restano però ancora da capire quali siano gli obiettivi che la dirigenza bianconera metterà nel mirino.