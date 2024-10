“Guadagna il doppio di Thuram”: attacco frontale a Vlahovic

E’ stata una settimana prolifica per Vlahovic primo dello stop al campionato, rovinata però da un errore che è costato carissimo alla Juve

Cinque gol in una settimana, un bottino estremamente positivo per Dusan Vlahovic tra Genoa, Lipsia e Cagliari, tutte partite in cui il serbo è stato decisivo per i suoi e non solo positivo.

Con il Genoa, l’attaccante bianconero è tornato in gol in campionato con una doppietta, zittendo i critici con l’ormai nota esultanza polemica rivolta alle telecamere. A Lipsia, altri suoi due gol hanno permesso ai bianconeri di restare in scia dei tedeschi, passati per due volte in vantaggio anche in superiorità numerica. Con il Cagliari, lo score di reti di Vlahovic si è arricchito ulteriormente con il gol su rigore per il vantaggio bianconero, vanificato nella ripresa dal pari di Marin, sempre dagli undici metri.

Domenica scorsa, il serbo poteva centrare la terza doppietta consecutiva. Ci è andato vicinissimo con l’occasione da gol mancata sull’1-0 quando, solo davanti a Scuffett, a porta quasi sguarnita ha calciato incredibilmente fuori la palla del raddoppio che avrebbe chiuso la partita e permesso alla Juve di restare a -2 dal Napoli capolista.

Vlahovic di nuovo criticato, il post su X

Un errore che è costato carissimo anche a Vlahovic, inevitabilmente criticato sui social. Anche sui quotidiani, il giudizio nei suoi confronti è stato pesante. Emblematico, a riguardo, il 4.5 che gli ha rifilato in pagella Tuttosport per lo sbaglio che ha rovinato una partita da sufficienza piena non solo per il rigore ma anche per la prestazione complessiva in attacco.

Tra i critici di Vlahovic anche il giornalista Fabio Ravezzani. Il direttore di Telelombardia ha utilizzato X per dire la sua sull’attaccante serbo, accostandolo a un collega che, nello scorso weekend di Serie A, è stato protagonista con una tripletta.

Vlahovic vale più o meno quanto Thuram, ma guadagna esattamente il doppio. Ora, o lo riconosce e fa un gesto di riconoscenza alla Juve prolungando il contratto, oppure tiene duro e dimostra che tutto il suo amore esternato in campo è mosso solo dal piacere per i soldi che riceve — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) October 7, 2024

Questo il tweet di Ravezzani che fa riemergere uno degli aspetti più dibattuti riguardo il rendimento di Vlahovic nella sua esperienza alla Juve ovvero l’ingaggio, fin qui non ripagato dalle prestazioni sul campo. Il serbo, intanto, è rimasto a Torino e non è stato convocato dalla Serbia per i match di Nations League. Avrà modo di prepararsi così per i prossimi match contro Lazio, Stoccarda e Inter nei quali (come sempre) sarà osservato speciale, una condizione cui ormai è abituato.