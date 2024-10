Il segnale non lascia dubbi: Verstappen alla Ferrari, ci siamo

Max Verstappen, l’ultima novità del campione olandese riguarda la Ferrari: ecco il segnale che tutti i tifosi stavano aspettando

Il suo futuro è ancora avvolto dal mistero, nonostante il contratto firmato con la Red Bull scadrà solo nel 2028. Max Verstappen continua ad attirare su di sé l’attenzione del mondo della Formula 1, un mondo che recentemente lo ha visto protagonista di un comportamento che ha lasciato tifosi e addetti ai lavori esterrefatti.

La FIA ha deciso di punirlo per il suo linguaggio decisamente colorito in conferenza stampa, in quel di Baku. Max sarà costretto a svolgere lavori socialmente utili per farsi perdonare ma nel frattempo il suo atteggiamento di sfida nei confronti della FIA ha fatto già assai discutere. Zero risposte ai giornalisti in sala conferenze – a Singapore, invece, si è concesso abbondantemente lontano dalle telecamere ufficiali – ed una vera e propria guerra aperta nei confronti dell’organizzazione. Per Max, però, sono due le priorità in questo momento. La prima è ovviamente il quarto titolo mondiale consecutivo, messo in discussione dallo strepitoso rendimento della McLaren di Lando Norris a -52 punti dall’olandese, quando mancano ancora 6 GP alla fine dell’annata.

D’altro canto le voci su Max ed il suo futuro lontano dalla Red Bull si fanno sempre più pressanti. Frutto di una evidente spaccatura interna tra la famiglia Verstappen ed il Team Principal della scuderia anglo-austriaca Christian Horner che dura ormai da mesi. Si è parlato di Mercedes per il 2025, ma Wolff alla fine ha scelto il giovanissimo Kimi Antonelli. Occhio poi all’Aston Martin che dopo Newey sembrerebbe poter puntare proprio su Max per il 2026. Ma nelle ultime ore, per qualche motivo assai particolare, il nome di Verstappen è stato accostato alla scuderia più gloriosa del paddock: la Ferrari.

Verstappen in Ferrari, ci siamo: è già successo

Il 2025 per la Scuderia di Maranello sarà caratterizzato dall’accoppiata composta da Leclerc e Hamilton, un duo destinato a perdurare per almeno tre anni. Non è detto che Verstappen non si avvicini al ‘Cavallino Rampante’ ma intanto, nel frattempo, Max si è già messo al volante di una ‘Rossa’.

Una giornata di test alla guida della Ferrari 296 GT3 della Scuderia Verstappen.com Racing. Al Mugello l’olandese si è dilettato in alcune prove per migliorare la reattività della vettura e permettendo nuovi sviluppi per apportare dei miglioramenti in vista dei prossimi impegni. Un inesauribile Verstappen che a differenza di altri colleghi che in questo momento si godono gli ultimi giorni di relax prima del rientro in pista, si è concesso ore di relax a modo suo.

Tra una settimana andrà in scena il weekend di Austin, in Texas, nel quale il tre volte campione del mondo proverà a mettere la sua firma per tentare di tenere a distanza Norris in classifica. La Red Bull, in questo momento, nonostante le prestazioni di Max rischia di ritrovarsi sempre più lontana dal primo posto nel campionato costruttori ora guidato proprio dalla McLaren.

Verstappen, solo per qualche ora, ha sfrecciato quindi alla guida della sua Ferrari. Per staccare la spina e fare ciò che lo ha sempre appassionato di più, ciò che gli riesce meglio. L’olandese, per il momento, dovrà accontentarsi della ‘sua’ di Ferrari. In futuro chissà: i tifosi, per il post Hamilton, non potrebbero chiedere di meglio.