Messaggio strappalacrime di Cristiano Ronaldo, parole struggenti del portoghese

Arriva il messaggio strappalacrime di Cristiano Ronaldo con il calciatore portoghese che ha emozionato i suoi tifosi.

Parole commoventi quelle di Cristiano Ronaldo nei confronti del suo amico con i social che hanno riempito di like la frase scritta dall’asso portoghese.

Impegnato con il suo Al-Nassr nel cercare di ridurre la distanza dall’Al-Hilal in classifica, Cristiano Ronaldo continua ad aumentare la popolarità sui social con il classe 1985 che può vantare 640 milioni di followers. Nelle ultime ore l’ex giocatore di Real Madrid e Juventus ha scritto un messaggio indirizzato ad un suo amico che ha ricevuto moltissimi like nel giro di poche ore. Parole che hanno emozionato tutti gli appassionati di sport.

Cristiano Ronaldo commuove i tifosi, messaggio emozionante per il suo amico

Nella giornata di oggi Rafa Nadal ha comunicato l’intenzione di lasciare il tennis subito dopo aver disputato la Coppa Davis con la nazionale spagnola. Un addio che ha colpito tutti gli appassionati di tennis e dello sport in generale, tra cui anche Cristiano Ronaldo che ha voluto lasciare un messaggio sul profilo Instagram del tennista iberico.

Cristiano Ronaldo ha voluto salutare Rafa Nadal andando a commentare il post Instagram con il quale il tennista ha annunciato il suo addio all’attività agonistica: “Rafa che carriera incredibile hai avuto! La tua dedizione, passione ed il tuo incredibile talento hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo. E’ stato un onore essere testimone del tuo viaggio e poterti definire un amico. Congratulazioni per la tua carriera straordinaria. Goditi la pensione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Parole di stima e di affetto quelle che l’attaccante ha voluto rivolgere al tennista di Maiorca con il quale ha stretto un forte rapporto di amicizia durante gli anni passati con la maglia del Real Madrid in Spagna. Le prossime saranno quindi le ultime settimane a disposizione dei tifosi di Nadal per vedere ancora all’opera il ragazzo che in carriera è stato capace di raggiungere la vittoria in ben 22 tornei del Grande Slam con 92 titoli totali in carriera.

Nonostante abbia un anno in più di Nadal, non sembra essere ancora tempo di ritiro per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese ha tutta l’intenzione di proseguire con la sua carriera in Arabia Saudita con la volontà di provare a vincere trofei sia di squadra che individuali. Il suo contratto con l’Al-Nassr scadrà il prossimo giugno ma appare sempre più vicino il rinnovo con il club attualmente allenato da Stefano Pioli.