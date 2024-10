Ribaltone Allegri: esonero e accordo immediato

Arriva il ribaltone per Max Allegri: scatta l’esonero per un altro tecnico, subito l’accordo immediato per l’allenatore

Sei scudetti di cui cinque consecutivi, cinque Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Un palmares di tutto rispetto che lo collocano nella speciale classifica degli allenatori italiani più vincenti. Il riferimento è naturalmente a Max Allegri che al momento è senza squadra. Il livornese sta aspettando la chiamata giusta, l’occasione che potrebbe fargli decidere di tornare nuovamente in panchina.

L’ultima esperienza ha assorbito ogni tipo di energia a livello psico-fisico. E nonostante le critiche che non sono mai mancate durante tutta la scorsa stagione, ha ugualmente lottato per il titolo fino a gennaio con una rosa nettamente inferiore all’Inter e conquistato la Coppa Italia battendo in finale l’Atalanta, poi vincitrice dell’Europa League.

Insomma, il suo calcio pragmatico e votato al risultato potrà anche non piacere ma di certo è tremendamente efficace. E non è un mistero che il suo nome sia stato accostato alla Roma dopo l’esonero di Daniele De Rossi: Allegri è un vincente ed il suo profilo soddisferebbe ogni tifoso.

Allegri, niente United: ecco chi al posto di Ten Hag

Il nome di Allegri, peraltro, è stato accostato anche al Milan come possibile sostituto di Paulo Fonseca, qualora la situazione dovesse precipitare con l’allenatore lusitano, tornato nuovamente in bilico dopo il ko contro la Fiorentina. Sarebbe un ritorno in rossonero per il tecnico che ha già allenato e vinto uno scudetto in rossonero.

Allegri è però perfino finito nel mirino del Manchester United come possibile sostituto di Ten Hag, ormai ad un passo dall’esonero. Soluzione affascinante ed intrigante quella dei Red Devils ma che sembra destinata a rimanere solo un sogno per il livornese.

Come affermano dall’Inghilterra, infatti, in caso di esonero di Ten Hag, la dirigenza dello United sarebbe intenzionata ad affidare a Ruud Van Nistelrooy il ruolo di tecnico ad interim, almeno fino a fine stagione. Una soluzione ponte che sarebbe la preferita dalla dirigenza anche per la conoscenza dei calciatori e dell’ambiente da parte dell’ex attaccante olandese considerato come l’ex bomber sia attualmente nello staff di Ten Hag.

Il 48enne è considerato un profilo di sicuro valore e perfetto per il ruolo di traghettatore. E sondato sulla possibilità, sembra proprio che Van Nistelrooy accetterebbe di buon grado questa ipotesi. Una decisione, questa, che permetterebbe alla dirigenza dello United di valutare le capacità di allenatore di Van Nistelrooy e chiudere la stagione senza ulteriori esborsi per un nuovo tecnico.

In vista della prossima stagione, poi, si potrebbe confermare l’olandese oppure virare su un altro tecnico, magari apprezzato maggiormente o con più esperienza.