Sarri pronto a firmare, ha detto sì: ritorno clamoroso in Serie A

Nuovo incarico in arrivo per Maurizio Sarri, l’ex Lazio è prossimo al ritorno in panchina: in Serie A non lo hanno dimenticato.

Lo scorso 13 marzo Maurizio Sarri ha preso una decisione che in pochi si sarebbero aspettati, l’ex tecnico della Lazio decise infatti di rassegnare le proprie dimissioni. Mancavano ancora diversi mesi alla scadenza del contratto con i biancocelesti ma questo non fu importante per il tecnico che preferì mettere da parte il guadagno per dare priorità al campo.

I capitolini avevano bisogno di uno scossone e, quando il tecnico capì di non avere più in mano le redini del club, decise di abbandonare la panchina. Nei giorni successivi anche il suo staff, composto principalmente dal vice Giovanni Martusciello, decisero di seguirlo in questa scelta. Oggi Sarri e i suoi sono ancora alla ricerca di una nuova sistemazione e dopo mesi di stop l’attesa potrebbe essere arrivata al capolinea.

Nuova avventura per l’allenatore di Figline Valdarno che a quanto pare è pronto a rimettersi in gioco e a farlo a stagione in corso. A Sarri non sarebbe dispiaciuto tornare ad allenare già in estate ma i club hanno preferito fare altre scelte. Ora, però, qualcuno ha deciso di tornare sui propri passi.

Serie A, ultimatum al tecnico: scelto Sarri al suo posto

Contatti con l’ex Lazio pronti per essere avviati, soprattutto se le cose dopo la sosta dovessero andare male. Chi poteva puntare sul tecnico toscano ma in estate ma ha preferito virare su un profilo diverso, ma non troppo, è stato il Bologna che dopo l’addio di Thiago Motta, passato alla Juventus, ha deciso di contattare Vincenzo Italiano che a sua volta si era liberato dalla Fiorentina.

Cammino altalenante da parte dell’ex allenatore viola che continua ad essere in bilico tra la zona retrocessione e quella valida per confermarsi in Europa. Non certamente quella che conta visto che il ritorno in Champions League appare oggi come un miracolo per i felsinei. In questo momento, lo si apprende da Calciomercato.it, Italiano non è in bilico ma al ritorno in campo dopo la sosta sa di giocarsi molto.

Prima ci sarà il Genoa, poi l’Aston Villa in Europa, e in fine di nuovo spazio al campionato con le sfide conto Milan e Cagliari. In caso di filotto negativo la società potrebbe optare per la rivoluzione e chiamare Sarri al posto suo, lo stesso che continua ad essere ancora nell’orbita del Milan e anche della Fiorentina. Una di queste potrebbe essere la sua prossima squadra.