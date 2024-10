Stavolta Sinner non ce l’ha fatta: Jannik sbotta in diretta

Jannik Sinner per la prima volta è sbottato in diretta lasciando tutti di stucco: nessuno dei suoi tifosi lo aveva mai visto così prima

Il numero uno del mondo sta lottando con le unghie e con i denti in questo finale di stagione e non vuole lasciare nulla al caso. La sua situazione è già piuttosto tesa per motivi extra campo e forse sta affiorando un pizzico di nervosismo.

La mente di Jannik Sinner è concentrata solo sul qui e ora, caratteristica fondamentale per un tennista. Si dice spesso che nel gioco della racchetta sia più importante avere una psicologia forte che una tecnica sopraffina e probabilmente la storia ha testimoniato questo. Le vicissitudini che coinvolgono il nostro giocatore dallo scorso marzo sono piuttosto scomode, con il caso doping che non è stato archiviato definitivamente dopo il ricorso richiesto dalla WADA. Il numero uno del mondo ha continuato a tirare dritto per la sua strada e dopo essersi aggiudicato lo US Open a New York, ha giocato un magnifico torneo anche a Pechino.

C’è voluto un Carlos Alcaraz sopraffino per fermarlo in finale, dopo oltre tre ore di autentica battaglia. Galeotto il tie-break decisivo, dopo essere stato avanti di un set e anche 3-0 nella contesa finale. Sinner ha dimostrato di potersela giocare alla pari con il fenomeno spagnolo, nonostante sia uscito sconfitto. La trasferta asiatica prosegue nel segno di Shanghai, penultimo Master 1000 del 2024, che lancerà i giocatori verso il rush finale, con l’appendice della Coppa Davis a Malaga.

Vagnozzi e Sinner danno spettacolo a Shanghai: botta e risposta tra il numero uno e il suo allenatore

Sinner ha sconfitto nel terzo turno di Shanghai l’argentino Etcheverry, al termine di un match molto combattuto, in cui ha perso un set ed è rimasto in campo quasi tre ore. Quello che ha sorpreso durante questo match, oltre alle difficoltà iniziale incontrate dall’italiano sono stati gli scambi frequenti di battute con il suo angolo e in particolar modo con Simone Vagnozzi. Sinner è molto legato al suo allenatore, che ha preso il posto di Riccardo Piatti negli ultimi anni, affinandone la crescita assieme a Darren Cahill.

Tra Sinner e Vagnozzi ci sono stati dei vivaci scambi durante il delicato match, con tanto di urla da parte del numero uno del mondo. Le immagini catturate dalle telecamere hanno colpito tutti: “Se è 25 del mondo ogni tanto la becca anche eh“, ha detto il coach all’azzurro dopo aver perso il primo set.

Più avanti Sinner si è fatto più aggressivo: “Oh, non ti sento? Non ti sento, dimmi qualcosa”. Ovviamente era la ricerca di un aiuto morale che Vagnozzi ha poi fornito con diversi incoraggiamenti nel momento clou. Tutto è bene quel che finisce bene.