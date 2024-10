Torna in panchina in Serie A: due esoneri per un allenatore

Il tecnico sta per accomodarsi nuovamente in panchina, grande ritorno in Serie A: due esoneri per un allenatore

Il campionato italiano, così come quelli europei, è fermo per lasciare il posto alle nazionali impegnate per le gare di Nations League e qualificazioni alla prossima edizione della Coppa del Mondo. Non si ferma, però, il lavoro degli allenatori che continuano ad occuparsi di chi è rimasto nel club in vista del prossimo impegno in Serie A.

Anche se una piccola parte di loro si può definire tutt’altro che tranquilla. Ed il motivo è fin troppo chiaro: il rischio di un possibile esonero è sempre dietro l’angolo. Ovviamente se dovessero arrivare altri risultati negativi i presidenti potrebbero seriamente decidere per un cambio in panchina.

Tra coloro che sono pronti ad entrare a stagione in corsa spunta il nome di uno svincolato di lusso. Si tratta di Maurizio Sarri che attende una chiamata per un nuovo progetto. Il nativo di Napoli (ma toscano doc) non è legato ad alcun tipo di contratto con la Lazio visto che c’è stata la rescissione del contratto con tanto di dimissioni.

Serie A, Sarri è pronto a ritornare in pista: le ultime

Altro che aspettare l’inizio di una nuova stagione, la voglia di ritornare ad allenare per Maurizio Sarri è enorme. D’altronde lo è per tutti gli allenatori che, dopo aver terminato l’esperienza in un altro club, non vedono l’ora di rimettersi subito in gioco.

Per il classe ’59 ci sarebbero non una ma addirittura due opzioni per il suo futuro. In primis c’è la squadra che avrebbe potuto allenare dieci anni fa dopo la sua prima esperienza nella massima serie con l’Empoli. Si tratta del Milan che sta valutando, sempre di più, se continuare con Paulo Fonseca oppure lasciarsi con il manager portoghese. I rossoneri, in più di una occasione, non hanno fatto mai mistero nell’apprezzare Sarri per via del suo gioco e, soprattutto, per esaltare le qualità dei calciatori in campo.

Il ‘Diavolo’, però, non è affatto l’unico club che segue con attenzione l’allenatore “disoccupato”. Tra questi c’è anche il Bologna che, dopo due anni vissuti alla grande con Thiago Motta, sta avendo non poche difficoltà con Vincenzo Italiano. I felsinei, d’altro canto, sanno benissimo che in estate sono partiti pezzi importanti come Calafiori e Zirkzee (ma anche lo stesso Motta). Daranno ancora tempo al loro tecnico, ma se dovessero arrivare altri risultati negativi allora l’esonero potrebbe verificarsi eccome.