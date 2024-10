80 milioni, tutti e subito: 59 mln in più, nerazzurri sotto shock

80 milioni da investire nel prossimo mercato di gennaio, tutti e subito: nerazzurri sotto shock, il top player può andare via

Il calciomercato invernale di gennaio non è mai stato così lontano. I club attendono, con ansia, questi tre mesi per cercare di modificare le loro squadre. Soprattutto dopo che ci sono stati degli “incidenti” di percorso che hanno rovinato, non poco, i piani degli allenatori. Soprattutto con infortuni, alcuni terribili, che non consentiranno agli atleti di proseguire la stagione in corso.

Proprio come capitato ad uno dei più importanti top club esteri che ha deciso di investire una importante somma nella sessione invernale. Stiamo parlando di ben 80 milioni di euro. Nel mirino un altro club, quello nerazzurro, ma quello dell’Atalanta. Non è affatto un mistero che la ‘Dea’ consideri i suoi calciatori dei veri e propri pezzi pregiati. Insomma, una bottega cara.

City, Guardiola individua il sostituto di Rodri: occhi sul talento della Dea

Poche settimane fa il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha subito una di quelle tegole devastanti: l’infortunio di Rodri. Il centrocampista spagnolo e campione d’Europa con la sua Nazionale ha dovuto chiudere anzitempo la sua stagione sportiva. Per il classe ’96 la diagnosi è quella delle più terribili: contro l’Arsenal, in Premier League, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore destro.

In rosa non ci sono calciatori come lui ed, allo stesso tempo, con le sue caratteristiche. Di questo il manager catalano lo sa molto bene ed è pronto ad investire un bel po’ di soldi alla ricerca del suo sostituto. Un sostituto che potrebbe arrivare dalla Serie A. Secondo quanto riportato dal sito sportivo spagnolo “Fichajes.net” pare che i ‘Citizens’ siano fortemente interessati alle prestazioni di Ederson.

Un altro Ederson, quindi, può sbarcare nel City (oltre all’estremo difensore titolare). Si tratterebbe di un importante colpo sia per gli inglesi ma anche per i bergamaschi. Questi ultimi, infatti, lo prelevarono dalla Salernitana, nel luglio del 2022 (dopo sei mesi in granata) per 21 milioni di euro. Adesso hanno la possibilità di mandarlo via incassando ben 59 milioni in più.

Quello del nazionale della Selecao, però, non è affatto l’unico nome che piace alla dirigenza inglese. Nella lista dei desideri, infatti, spunta anche il nome di Adam Wharton, attualmente in forza al Crystal Palace. Anche se quello di Ederson resta il nome del principale favorito per sostituire Rodri.