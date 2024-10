Ha fallito, via dopo 6 mesi dalla Juve. E ne arrivano due

Pausa per le nazionali fondamentale dal punto di vista del mercato: la dirigenza bianconera riflette sul futuro di una serie di calciatori

Thiago Motta in questo momento non sa ancora se è entrato nella testa dei suoi calciatori o se invece deve ancora lavorare per riuscirci. Fatto sta che la sua Juventus ha mostrato cose buone alternate ad altre meno buone.

Di buono c’è la fase difensiva, appena reduce dal ko fisico di Bremer: la formazione bianconera ha subito solo una rete (rigore del Cagliari di domenica). Per il resto, zero goal subiti in campionato a conferma che il lavoro certosino dell’ex Bologna sta dando i suoi frutti. Di meno buono c’è invece una vulnerabilità tattica che fa leva su un impianto di gioco ancora molto ondivago e che dovrebbe spingere lo stesso Motta a fare di più in cabina di regia.

Nella seconda lista dovremmo forse inserire anche le prestazioni fallimentari di Douglas Luiz, il cui cammino bianconero sta diventando un rebus. E ciò alimenta le perplessità della tifoseria in merito al secondo acquisto più caro della scorsa estate.

Juventus, Douglas Luiz non convince. A gennaio un nuovo difensore e (forse) attaccante

Il brasiliano ex Aston Villa ha ancora tempo per dimostrare il contrario di quanto dicono i suoi tifosi che fino a questo momento, pur supportandolo, stanno capendo che avrà ancora bisogno di tempo per ambientarsi in Italia. Due gli errori decisivi fino a questo momento: vale a dire i due rigori procurati contro Lipsia, in Champions, e Cagliari: un impatto devastante in senso negativo. Che potrebbe costargli caro qualora non dovesse metterci una pezza da qui al prossimo mercato invernale.

E proprio il mercato di gennaio sta intrattenendo la mente di Giuntoli: c’è da risolvere il rebus difensore e dare un’occhiata al proprio reparto offensivo. Piacciono in questo momento una serie di profili, tra cui quasi a sorpresa anche quello i Milan Skriniar, ai ferri corti con Luis Enrique al Paris Saint Germain (pochissimi i minuti giocato finora) e disposto a tornare in Italia. Altri nomi sul taccuino dell’ex ds del Napoli sono Kiwior dell’Arsenal, Bekeuma del Bologna e infine anche Sergio Ramos, svincolato di lusso, un sogno quasi impossibile.

Capitolo Pogba: il francese, dopo la riduzione della squalifica (potrebbe tornare a giocare a marzo), è vicino al suo secondo addio alla Vecchia Signora. Molto probabile la rescissione contrattuale e l’approdo in un campionato come la Major League Soccer.