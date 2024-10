No alla Juventus, sì al Real Madrid: lo svincolato cambia idea

Niente Juventus per il calciatore svincolato: risvolto clamoroso per il calciatore pronto ad andare al Real Madrid

L’infortunio di Bremer ha complicato non poco i piani di Thiago Motta e della Juventus. Fin qui i bianconeri si sono resi protagonisti di un inizio di stagione molto positivo, come spiegato anche dall’Ad Scanavino a margine della riunione dell’ECA. Terzo posto in classifica a tre punti dal Napoli capolista ed il rammarico del pari contro il Cagliari che ha impedito una classifica ancor più bella per la formazione di Thiago Motta.

Insomma, il progetto nuovo di zecca affidato all’allenatore italo-brasiliano procede pur con qualche intoppo. Ed il grave infortunio occorso a Gleison Bremer è proprio uno di questi. Il difensore brasiliano è senza dubbio il centrale più forte che la Juve ha in rosa e l’averlo perso per il resto della stagione non è certo notizia da accogliere con il sorriso, anzi.

Proprio nelle ore seguenti alla grave diagnosi per Bremer – lesione del legamento crociato – alla Continassa si sono svolte diverse riflessioni circa la possibilità o meno di sostituirlo con un calciatore svincolato.

Juve, niente svincolato: la decisione clamorosa

Tra le varie opzioni è spuntata fuori quella relativa a Sergio Ramos, attualmente senza contratto dopo l’ultima esperienza al Siviglia. L’andaluso è senza dubbio un calciatore di grande esperienza che nella sua carriera ha di fatto vinto ogni trofeo possibile ed immaginabile. Sarebbe certamente un colpo di livello ma, stando a quanto afferma Calciomercato.it, la Juve non ha alcuna intenzione di ingaggiare uno svincolato.

Si andrà avanti con i calciatori attualmente in rosa: da Kalulu che, da sorpresa di questa stagione avrà sempre più spazio, a Danilo, utilizzato con il contagocce ma perfetto anche per giocare a destra. In emergenza sarà provato Locatelli nel cuore della retroguardia oppure si punterà su qualche difensore della Next Gen, Pedro Felipe su tutti.

Niente Serie A per Sergio Ramos, quindi, che difficilmente tornerà a vestire anche la maglia del Real Madrid. Le merengues hanno perso per tutta la stagione Dani Carvajal ed a destra hanno il solo Lucas Vazquez (peraltro adattato) oltre a Militao che quel ruolo l’ha svolto ad inizio carriera.

Proprio il nome del difensore è stato accostato alle merengues: Sergio Ramos, anche solo per qualche mese, vestirebbe volentieri la casacca del Real Madrid, difesa per 16 stagioni in cui è stato anche capitano vincendo tutto. Sarebbe un modo per chiudere la carriera con la maglia diventata una sorta di seconda pelle per lui. Al momento, però, il Real Madrid non sta valutando questa opzione, deciso a restare con l’organico attuale senza ulteriori innesti.