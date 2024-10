Tutti a bocca aperta, Sinner svela: “L’ho fatto dopo il match”

Jannik Sinner si confessa davanti ai giornalisti e svela qualcosa di particolare che ha fatto dopo una partita

Ormai, tutti attendono Jannik Sinner al varco, in ogni partita. Non può essere altrimenti, quando sei il numero uno del mondo nel tennis e in grado ormai di tenere, da più di un anno, un rendimento elevatissimo, insostenibile per tutti gli altri, un vero prodigio di continuità. Ma l’altoatesino continua a esprimersi al massimo e a lasciare pochissimo agli altri, quasi le briciole.

Anche in questo finale di stagione, e anche con il ricorso della WADA a pendere su di lui, come minaccia di una possibile squalifica che lo toglierebbe per tanto tempo dai campi, Jannik non molla un centimetro, anzi. A Shanghai, ha centrato un traguardo considerevole, raggiungendo almeno i quarti di finale in ogni torneo disputato quest’anno. Un dato che da solo spiega la sua grande solidità e continuità in campo.

Certo, non è tutto così facile come potrebbe sembrare e infatti Jannik ha dichiarato le sue difficoltà di questo periodo, per le vicende esterne al terreno di gioco. Ma quando scende in campo, non ce n’è praticamente per nessuno, così come è stato, per esempio, per Ben Shelton, che lo ha messo in gravissima difficoltà, ma Sinner ha risposto da campione, riuscendo a resistere agli assalti dell’americano e a colpire nei punti chiave della partita.

Jannik Sinner, così passa il tempo libero a Shanghai: l’annuncio

Ma qual è il suo segreto? Come fa Jannik a essere sempre così inappuntabile, lucido e preciso? Una parziale risposta ce la da proprio lui, parlando, ai giornalisti presenti, al termine della gara con Shelton, di come ha trascorso il tempo libero a Shanghai.

E’ un momento piuttosto impegnativo per lui e Sinner lo riconosce ancora. Infatti, sta cercando, quando non è in campo (e a Shanghai ha piovuto per un po’, dandogli un po’ di respiro), di ricaricare il più possibile le energie: “Sono stanco e ho provato a recuperare un po’, in questi giorni, sono andato al cinema. E’ andata bene, il recupero è una parte fondamentale”. Qualche momento di relax, per staccare con la routine da atleta, effettivamente, ci vuole anche per lui che è un perfezionista e che non si ferma quasi mai. Se i risultati sono questi…