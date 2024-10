Ufficiale, cambia tutto nel campionato italiano: un punto di penalizzazione

Altro terremoto nel calcio italiano, arriva la sentenza definitiva dopo il clamore degli ultimi giorni: un punto di penalità, è ufficiale

Un altro terremoto, l’ennesimo purtroppo, ha sconvolto il calcio italiano negli ultimi giorni. Non c’è stagione in cui i nostri campionati non siano, purtroppo, in qualche modo condizionati dall’intervento della giustizia sportiva. E se in passato la stangata è stata importante, al punto da compromettere il prosieguo della stagione per una squadra, o quantomeno di far perdere i principali obiettivi, stavolta la mano è stata più leggera. Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità: la sanzione è di un solo punto. Ma la speranza di tutti è che possa non rivelarsi decisivo per le ambizioni del club colpito.

D’altronde, che qualcosa dovesse succedere al riguardo, era ormai scontato. Per giorni si è parlato di questa vicenda, messa in risalto solo in parte dai media. Un importantissimo club italiano si è reso infatti reo di una colpa acclarata, e far finta di nulla non sarebbe stato possibile per la giustizia sportiva.

Proprio mentre il calcio italiano è nuovamente scandalizzato dalla questione ultras esplosa a Milano negli scorsi giorni, con Milan e soprattutto Inter invischiate in una vicenda che ha davvero poco a che fare con lo sport, è arrivata quindi la tanto attesa ufficialità per un’altra vicenda forse mediaticamente meno impattante, ma che ancora una volta va a cambiare gli equilibri di uno dei campionati professionistici del nostro paese.

Calcio italiano in subbuglio, arriva la penalizzazione: un punto in meno, è ufficiale

Non sappiamo ancora se le indagini milanesi, con il loro sviluppo, finiranno per coinvolgere anche la giustizia sportiva. Immaginare una penalizzazione per l’Inter, considerando la delicatezza della vicenda ultras che ha coinvolto alcuni tesserati del club nerazzurro, appare in questo momento difficile, un’ipotesi remota su cui non è possibile fare alcun tipo di ragionamento.

Chi invece era certo che la sentenza di penalizzazione sarebbe arrivata, prima o poi, è il Catania. La squadra etnea, una delle big del campionato di Serie C, ha infatti ricevuto in queste ore l’ufficialità da parte della giustizia sportiva: dovrà proseguire nel proprio percorso in campionato con un punto in meno.

Una sanzione arrivata dopo il patteggiamento deciso dai vertici del club e ufficializzata dalla stessa FIGC con un comunicato ufficiale. Il Catania paga in particolare l’omissione nella mancata garanzia integrativa che sarebbe stata necessaria per coprire del 40% l’eccedenza di 1 milione di euro dell’ammontare degli stipendi lordi di tutti i tesserati.

Oltre alla penalità in classifica, il patteggiamento ha comportato anche una sanzione di 45 giorni di inibizione per il presidente Rosario Pelligra e il vice presidente Vincenzo Grella. L’ennesima brutta pagina per il calcio catanese che finalmente si chiude, con la speranza da parte del pubblico etneo che alla fine della stagione non sia proprio quel punto a decidere delle sorti di una squadra che, per storia e bacino d’utenza, meriterebbe altre categorie.