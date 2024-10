Via dal Milan dopo 18 mesi: torna in Premier con lo scambio

L’asso è pronto ad andare via dal Milan dopo appena 18 mesi trascorsi in rossonero: è pronto a tornare in Premier League con lo scambio

Il Milan sta già valutando le prossime mosse di mercato. Il club rossonero vuole progettare con lungo raggio di tempo i propri colpi, non lasciando nulla al caso. La stagione degli uomini di Fonseca è iniziata con troppi alti e bassi, segno che qualcosa da rivedere nella rosa sicuramente c’è. Soprattutto a centrocampo, dove si era detto che mancava un elemento in grado di fare la differenza sebbene l’allenatore fin qui sia soddisfatto del rendimento di Fofana e Reijnders.

L’infortunio di Bennacer toglie una soluzione ai rossoneri nella zona nevralgica del campo mentre c’è un giocatore che fin qui non ha convinto il portoghese. Ci riferiamo a Ruben Loftus-Cheek, uno dei titolarissimi con Pioli che ne ha fatto un perno del proprio centrocampo con diversi inserimenti e gol, tanto da paragonarlo a Milinkovic-Savic. Con Fonseca invece è proprio lui il grande sacrificato per poter schierare l’attacco Abraham-Morata.

Via dal Milan, è una bocciatura definitiva? La situazione

Il centrocampista inglese non è molto contento di quanto sta avvenendo, ma c’è di più. Il Milan potrebbe decidere di sacrificarlo dopo 18 mesi dal suo arrivo nella città del Duomo ed usarlo come pedina di scambio. L’indiscrezione arriva direttamente dal portale fichajes.net.

La dirigenza rossonera, infatti, starebbe pensando di rinforzare il proprio centrocampo con l’innesto di Edson Alvarez, giocatore messicano classe ’97 attualmente al West Ham. Il giocatore fu ingaggiato nel 2023 come sostituto di Rice ma fin qui non è riuscito ad imporsi negli Hammers che sono pronti a cederlo se dovesse arrivare una buona offerta. Al Milan piace, è una delle opzioni che sta valutando per la zona nevralgica del campo. La società capitanata da Ibrahimovic potrebbe decidere di affondare il colpo, inserendo nella trattativa il cartellino di Ruben Loftus-Cheek.

L’inglese ha tanto mercato in patria, avendo militato per anni nel Chelsea. Un ritorno a Londra, sponda West Ham, potrebbe essere accolto in maniera favorevole sia dal classe ’96 sia dal club di Premier League. Può essere lui il nome giusto per convincere i londinesi a trattare e cedere Alvarez evitando una spesa esosa per i meneghini. Lo scambio è possibile. Lofuts-Cheek lascerebbe così Milano dopo un anno e mezzo dal suo arrivo, a gennaio quando si riapriranno le trattative.