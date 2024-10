Via libera Milan: l’ha deciso Guardiola

Il Milan riflette in vista del mercato invernale. Un colpo sognato torna possibile: la decisione di Guardiola spiana la strada a Ibrahimovic.

La rosa assemblata in estate, ritenuta all’altezza della situazione e capace di fare la voce grossa in campionato, finora non ha fornito le risposte sperate. Ecco perché il Milan, da ormai qualche giorno, ha ricominciato a riflettere in vista della sessione invernale del mercato. La priorità, in tal senso, consisterà nel potenziare il centrocampo portando in città un elemento di qualità particolarmente abile in fase di costruzione della manovra e nel recupero del pallone.

Il reparto si è assottigliato in seguito al grave infortunio rimediato da Ismael Bennacer, che si rivedrà soltanto nel 2025. Paulo Fonseca, di conseguenza, risulta privo di un’alternativa al duo titolare composto da Tijjani Reinders e Youssouf Fofana: in rosa c’è Yunus Musah tuttavia l’ex Valencia piace poco al tecnico lusitano: a confermarlo è la scelta, da lui adottata, di non impiegarlo in 3 delle ultime 4 partite affrontate. Il portoghese, fino a gennaio, dovrà fare di necessità virtù in attesa di ricevere un adeguato rinforzo.

Diversi i profili vagliati dal management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, tra cui quello di un giovane italiano in rampa di lancio seguito anche dal Manchester Cty. Parliamo di Samuele Ricci, principale faro e punto di riferimento del Torino guidato da Paolo Vanoli. Il 23enne sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione: 9 le partite fin qui disputate tra Serie A e Coppa Italia di cui 8 da titolare, “condite” da un assist firmato lo scorso 24 agosto. Le prestazioni del classe 2001 hanno attirato le attenzioni di varie società, compresi i ‘Citizens’ alla ricerca di un sostituto di Rodri (out per colpa di una lesione al legamento del ginocchio destro).

Milan, il colpo è possibile: lo ha deciso Guardiola

Gli scout inglesi hanno avuto modo di osservarlo dal vivo in più di un’occasione, inviando al tecnico spagnolo report decisamente positivi. Difficilmente, però, Ricci ad inizio anno sbarcherà in Inghilterra. Guardiola, stando a quanto riportato dal portale ‘Givemesport.com’, preferirebbe infatti avere a sua disposizione un giocatore che conosca già bene la Premier League e che, quindi, non avrebbe bisogno di tempo per ambientarsi e calarsi nella nuova realtà. Il nome a lui più gradito è quello di Adam Wharton, di proprietà del Crystal Palace.

Un avversario temibile in meno per il Milan che, nelle prossime settimane, provvederà ad effettuare ulteriori sondaggi esplorativi volti ad ottenere informazioni e verificare la fattibilità dell’operazione. Ibra si prepara ad affondare il colpo.