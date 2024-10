Voltafaccia e ritorno choc: Mou ha risposto a Friedkin

Mourinho, possibile un clamoroso ritorno: la risposta che il Vate di Setubal ha dato ai Friedkin spiazza tutti

Cinque vittorie, un pareggio ed una sconfitta in sette gare nella Super Lig turca, con il quarto posto a quota 16. Questi i numeri di José Mourinho con il Fenerbahce che in Europa, dopo l’eliminazione nei preliminari di Champions League, è scivolato in Europa League ottenendo quattro punti nelle prime due giornate.

Insomma, eccezion fatta proprio per la Champions, fin qui positivo il cammino del Vate di Setubal nella sua nuova avventura. Il lusitano sta dimostrando di non aver perso lo smalto dei giorni migliori, né in panchina tantomeno davanti al microfono. Lo scorso 16 gennaio l’esonero dalla Roma dopo la sconfitta contro il Milan, con i Friedkin che scelsero di affidare la squadra a De Rossi.

Sei mesi senza club, poi la chiamata dalla Turchia per un nuovo, affascinante progetto. E fin dal primo giorno ad Istanbul – peraltro accolto con un’accoglienza degna di una star hollywoodiana – non ha lesinato frecciate più o meno velate e velenose alla Roma. Un segnale di come gli abbia bruciato eccome quell’esonero, probabilmente inaspettato.

I Friedkin vogliono di nuovo Mourinho: colpo di scena clamoroso

Mourinho, peraltro, in poco più di due stagioni ha conquistato la Conference League e raggiunto la finale di Europa League, traguardi che a Roma non vedevano da tempo. Risultati che, nonostante l’esonero, sono rimasti ben impressi nella mente dei Friedkin. Ed infatti proprietari statunitensi della Roma stanno pensando proprio a Mourinho per l’Everton.

Proprio recentemente hanno acquistato il club inglese che, con Sean Dyche alla guida, non sta certamente incantando, anzi. Il contratto del manager scadrà il prossimo giugno e sono previsti una serie di cambiamenti in seno al club attualmente 16mo con cinque punti ed un solo successo all’attivo. Da qui l’idea della proprietà di poter puntare su Mourinho che conosce la Premier League come le sue tasche avendo allenato Chelsea (in due occasioni distinte), Manchester United e Tottenham e vincendo sia con i Blues (campionato e coppa nazionale) che con i Red Devils (una Europa League).

Mourinho al momento è felice in Turchia ma se dovesse arrivare la chiamata dell’Everton non resterebbe insensibile: potrebbe vagliarla con attenzione, proprio per il legame che ha con la Premier League. I Friedkin stanno studiando ogni possibile soluzione in vista della prossima stagione consci anche di una disponibilità di massima del Vate di Setubal.