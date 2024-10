Allegri avvisato: c’è la data dell’esonero

Si avvicina il ritorno di Allegri in panchina: l’esonero ha già una data, situazione da monitorare nel brevissimo periodo

Nel corso della sua carriera, Massimiliano Allegri si è dimostrato un allenatore di successo, in grado di gestire situazioni di alto livello, anche nelle complicazioni che un top club può presentare. Ed ecco perché c’è una certa attesa, per capire da dove il livornese ricomincerà. Di certo, le occasioni potenziali per uno come lui non mancano.

Chi gli sta vicino ha spiegato come da parte sua ci sia la volontà di mettersi in gioco quanto prima, dopo l’addio burrascoso alla Juventus della fine della scorsa stagione. Dopo una estate passata a riposarsi, l’allenatore attende con pazienza che possa arrivare il suo momento e diversi rumours in questo senso ci sono già stati, anche se senza esito.

Si era parlato per esempio a fine estate del Benfica e più avanti del Milan, piste che però non sono mai realmente decollate. Ma di società in difficoltà con i rispettivi allenatori ce ne sono eccome, a cominciare proprio dai rossoneri, dove la posizione di Fonseca non è di certo stabile in questo momento per via di risultati assai deludenti. Tuttavia, potrebbe essere un’altra, a questo punto, una situazione ‘calda’ e potenzialmente da sfruttare, per tornare a sedere in panchina nelle prossime settimane.

Manchester United, Ten Hag è spalle al muro: in corsa anche Allegri

Chi è in grossa crisi, ancora una volta, è Erik Ten Hag al Manchester United. L’allenatore dei ‘Red Devils’ è incappato ancora una volta in un inizio di stagione complicato, non riuscendo a trovare la quadra e raccogliendo risultati non all’altezza delle aspettative dell’ambiente.

Lo United è già in un certo ritardo in campionato e in Inghilterra ritengono che, sebbene per adesso sia rimasto al suo posto, Ten Hag veda l’esonero sempre più vicino. E’ soltanto questione di tempo, come riferiscono su ‘Football Insider’. Se nelle prossime settimane non ci sarà l’inversione di tendenza attesa, la società deciderà per esautorare l’allenatore ex Ajax.

Il recente summit societario ha confermato Ten Hag, ma è una fiducia a tempo, come detto. A quel punto, saranno da considerare in preallarme gli allenatori già contattati a titolo prudenziale. E Massimiliano Allegri risulta tra questi, per lui potrebbe esserci una nuova avventura in Premier League.