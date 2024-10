Arriva l’offerta per Inzaghi: deve lasciare subito l’Inter

Offerta clamorosa dello storico club britannico per strappare Simone Inzaghi all’Inter e portarlo subito in Premier League.

Anche in questa stagione l’Inter ha scelto di affidarsi alla guida di Simone Inzaghi e finora i risultati stanno dando pienamente ragione alla società nerazzurra. D’altronde con il tecnico piacentino al timone la Beneamata ha conquistato uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, riuscendo a disputare anche una finale di Champions (persa contro il Manchester City).

Quest’anno, dopo qualche balbettio iniziale, l’Inter sta ritrovando gioco e punti. I nerazzurri sono attualmente secondi in classifica a due lunghezze dal Napoli di Antonio Conte, mentre in Champions la truppa di Simone Inzaghi ha finora conquistato una larga vittoria contro la Stella Rossa e un ottimo pareggio all’Etihad sempre contro il City.

Simone Inzaghi è oggi considerato uno dei migliori allenatori d’Europa e non è certo un caso se l’ex tecnico della Lazio viene visto come prima scelta da parte di molti big club europei. Proprio nelle scorse ore è circolata l’indiscrezione relativa a un serio tentativo da parte di un glorioso club inglese per l’allenatore dell’Inter.

Inzaghi via subito! Mossa clamorosa, cosa succede

Come riportato dal Corriere dello Sport e poi anche su X da Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24 Web, Sportitalia e Panorama, durante la precedente sosta per le Nazionali il Manchester United ha avviato contatti con l’entourage di Simone Inzaghi per verificare la disponibilità del tecnico italiano a lasciare subito l’Inter e trasferirsi all’Old Trafford.

Da tempo, infatti, la dirigenza dei Red Devils è profondamente insoddisfatta del lavoro fin qui svolto da Erik Ten Hag: l’ex allenatore dell’Ajax non ha impresso quella svolta auspicata né dal punto di vista del gioco né in termini di risultati. Ecco perché dopo averci provato al termine della scorsa stagione il Manchester United è tornato nuovamente alla carica a settembre, offrendo a Simone Inzaghi un ricco contratto per convincerlo ad accettare la prestigiosa panchina.

Ogni tentativo è però andato a vuoto. Sempre il Corriere dello Sport rivela infatti che il tecnico piacentino ha gentilmente declinato la proposta dei Red Devils, chiarendo che la sua intenzione è quella di rimanere all’Inter: la scorsa estate Simone Inzaghi ha rinnovato il suo contratto con i nerazzurri fino al 2026 e vuole pertanto mantenere fede all’intesa.