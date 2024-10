Cessione obbligata e svolta Inter: 30 milioni di euro

L’Inter riflette sul mercato. Il presidente nerazzurro Marotta ha le idee chiare. La cessione è obbligata: sul piatto 30 milioni.

Sono già scattate, in casa Inter, le riflessioni relative alla prossima sessione estiva del mercato. La rosa assemblata negli scorsi mesi è ritenuta più che competitiva ad alti livelli dal club, che a gennaio non prevede di intervenire. Al termine della stagione, invece, saranno necessari diversi innesti. Almeno due riguarderanno il reparto offensivo, visto che sia Joaquin Correa e Marko Arnautovic saranno lasciati liberi di trovarsi una sistemazione alternativa. Necessario, inoltre, un rinforzo per il pacchetto difensivo, apparso meno performante rispetto all’ultima annata.

Il presidente Giuseppe Marotta, in questi mesi, valuterà in maniera dettagliata il rendimento offerto da Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Tra l’ex Lazio (37 anni a febbraio) e l’olandese (verso i 33) ne resterà soltanto uno, quello che riuscirà a distinguersi maggiormente. L’idea del numero uno nerazzurro, infatti, è quello di abbassare l’età media e regalare a Simone Inzaghi un adeguato sostituto, giovane ma già abituato a calcare palcoscenici prestigiosi e lottare per vincere trofei. Il nome ideale è stato individuato al termine di un lungo casting, che ha visto la dirigenza vagliare diversi profili.

Il preferito è Cristhian Mosquera, legato al Valencia fino al 30 giugno 2026. Lo spagnolo rappresenta una colonna portante della squadra allenata da Ruben Baraja: 9 presenze in Liga, tutte da titolare. Ad agosto, inoltre, ha vinto la medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Parigi dimostrando di essere un elemento di grande affidabilità ed ormai pronto a mettersi alla prova in contesti più competitivi. L’Inter, stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’ si è iscritta alla corsa, raccogliendo una serie di informazioni sullo stato contrattuale del classe 2004. Riuscire ad acquistarlo, però, non si preannuncia affatto facile.

Inter, via libera al colpo: investimento da 30 milioni

Sulle tracce di Mosquera ci sono anche l’Atletico Madrid ed il Liverpool, rimasti colpiti in maniera positiva dalle prove offerte dal difensore all’interno del rettangolo di gioco. Al momento in pole position ci sono i ‘Colchoneros’ (attivatisi su input di Diego Simeone) tuttavia Marotta un tentativo concreto per portarlo a Milano lo farà di certo. Il Valencia, dal canto suo, parte da una richiesta da 30 milioni e spera che, visto l’interessamento delle tre big, nasca un’asta al rialzo.

I bianconeri, in ogni caso, stanno vivendo una complicata situazione economica-finanziaria e hanno bisogno di fare cassa per migliorare i conti. La partenza di Mosquera, di conseguenza, è quindi inevitabile. Resta da vedere chi riuscirà ad aggiudicarselo.