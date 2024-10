Clamoroso, dal Milan all’Inter: tradimento storico, come Calhanoglu

Il passaggio di Calhanoglu dal Milan all’Inter non è stato ancora digerito dai rossoneri che hanno visto il turco esplodere in nerazzurro.

La prossima estate potrebbe però concretizzarsi un altro trasferimento che porterebbe un giocatore a vestire la maglia nerazzurra dopo essere stato per molti anni in rossonero.

Non è un momento facile in casa Milan tra risultati, mercato e rimpianti su quelle che sono state alcune scelte della scorsa estate. I tifosi rossoneri stanno infatti vedendo come Pierre Kalulu sia diventato da subito una colonna della Juventus di Thiago Motta, come Yacine Adli sia un perno della Fiorentina di Raffaele Palladino e come Daniel Maldini stia crescendo al Monza conquistando anche un posto nella nazionale di Luciano Spalletti. Le voci di mercato sul figlio d’arte poi, preoccupano e non poco con l’Inter che avrebbe messo nel mirino il classe 2001.

Milan, nuovo tradimento in arrivo: nuovo rischio Calhanoglu per i rossoneri

L’Inter ha messo nel mirino Daniel Maldini come confermato dalla presenza di Piero Ausilio domenica scorsa a Monza per la partita contro la Roma. Stando a quanto affermato da Calciomercato.it, l’attaccante della squadra brianzola e della nazionale italiana farebbe parte di una lunga serie di nomi che in questo momento sono sotto l’attenzione del club nerazzurro.

La notizia dell’interessamento dell’Inter su Daniel Maldini ha acceso un campanello d’allarme in casa Milan con i tifosi che non vorrebbero mai vedere “un Maldini” con la maglia dei rivali di sempre. Il club ha ceduto la punta al Monza in estate conservando però circa il 50% sulla futura rivendita e la possibilità di poter pareggiare qualsiasi offerta arrivi per il figlio di Paolo.

Durante la scorsa estate sia la Lazio che l’Atalanta si fecero avanti per cercare di assicurarsi il cartellino della punta ma le trattative poi non andarono avanti con il calciatore che ha dato l’ok per il ritorno a Monza dove aveva fatto bene nella seconda parte della scorsa stagione. La convocazione in nazionale ha acceso i radar di diverse squadre sul talento, anche dall’estero con alcuni club spagnoli ed inglesi che hanno aggiunto il suo nome tra quelli da tenere sotto osservazione.

Il Milan segue da vicino l’evoluzione di Daniel Maldini conscio di avere una posizione di privilegio per assicurarsi il cartellino dell’attaccante in ottica futura. Adriano Galliani nel frattempo gongola, certo di aver chiuso un grande affare con l’acquisto del figlio di Paolo, pronto a fare cassa in estate grazie alla sua cessione.