L’infortunio è più grave del previsto: si allungano i tempi di recupero

Brutta tegola per la squadra in lotta per l’alta classifica. Il titolarissimo si ferma e dovrà restare ai box qualche settimana in più del previsto.

In questo weekend calcistico i campionati sono fermi, visto che tocca alle nazionali scendere in campo, tra gare di Nations League europea o qualificazioni ai Mondiali del 2026. Oltre alla Serie A nostrana, anche la B è ferma, visto che sono molteplici i calciatori che militano in cadetteria che risponderanno alle chiamate delle rispettive selezioni.

Un campionato sempre molto incerto e spettacolare quello di Serie B. In particolare nella stagione in corso, dove ancora non c’è una leader assoluta a comandare, come successo invece lo scorso anno con il Parma o due anni fa con il Frosinone, squadre che dopo poche settimane avevano già lasciato il vuoto alle proprie spalle.

La bagarre per la zona promozione e per i playoff sarà molto intensa fino all’ultimo. Tra le squadre che si stanno meglio comportando di recente c’è il Brescia, una grande decaduta che manca dalla massima serie dalla stagione 2019-2020. Le rondinelle sono guidate quest’anno da un veterano come Rolando Maran e stanno facendo intendere di voler giocarsela fino all’ultimo per tornare in A.

Brescia, infortunio piuttosto serio per il centrocampista

Tredici punti in classifica, a solo tre lunghezze dalla zona promozione diretta. Buona la partenza del Brescia in campionato, anche se nell’ultimo mese sono arrivati risultati un po’ altalenanti, passando dal poker prestigioso inflitto in casa al Frosinone alle cocenti sconfitte con Reggiana e Pisa.

Peccato che nell’ultima gara, quella dello scorso weekend a Mantova finita 1-1, il Brescia abbia perso per infortunio uno dei suoi leader in campo. Ovvero Dimitri Bisoli, centrocampista e capitano delle rondinelle. Il classe ’94 ha accusato un problema muscolare durante il match in questione, ma purtroppo gli esami successivi hanno appurato la gravità della situazione.

Bisoli dovrà stare fermo almeno 25-30 giorni, con il rischio di saltare dunque un mese di campionato. Per il capitano si parla di lesione alla coscia, dunque nulla di estremamente serio ma vista la zona muscolare delicata servirà tempo e pazienza prima di rientrare in gruppo. La bandiera bresciana, in squadra dal 2015, proverà a rientrare in tempo per il big match contro la Sampdoria del 3 novembre, ma non sembra così facile prevederlo.

Va ricordato che Bisoli è figlio d’arte, visto che suo padre Pierpaolo è l’attuale allenatore del Modena oltre che ex centrocampista di quantità che in carriera ha indossato le maglie di Cagliari, Perugia e proprio del Brescia.