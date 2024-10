Pazza idea Salah: è pronto a tornare in Serie A a zero

Pazza idea che porta a Mohamed Salah, l’egiziano può tornare in Serie A: può farlo a parametro zero dal Liverpool

Tra i calciatori illustri che, la prossima stagione, andranno in scadenza di contratto spicca il nome di Mohamed Salah. L’esterno d’attacco egiziano, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, non rinnoverà il proprio accordo con il Liverpool che scadrò appunto il 30 giugno del prossimo anno.

Nonostante l’addio di Jurgen Klopp, che lo ha migliorato ancora di più dal punto di vista realizzativo, non sta affatto deludendo con Arne Slot. Per il tecnico olandese, infatti, la figura dell’atleta egiziano è a dir poco fondamentale per il gioco dei ‘Reds’. Tutto questo, però, non farà cambiare idea al calciatore che non solo vuole lasciare il Liverpool, ma addirittura la Premier League.

Ed è per questo motivo che si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno in Serie A del classe ’92. Un campionato, quello italiano, che conosce molto bene visto che ci ha militato per due anni e mezzo vestendo le maglie della Fiorentina e della Roma. Tanto è vero che viene ricordato con affetto da entrambe le tifoserie.

Salah, pazzesco ritorno in Serie A: anche se non è tutto così facile…

Il ritorno di Momo Salah nel nostro Paese farebbe sicuramente felici gli appassionati di calcio italiani. Anche se, allo stesso tempo, non è per nulla semplice come si vuole pensare. L’egiziano, attualmente, percepisce un ingaggio importante con il Liverpool: quasi 13 milioni di euro (netti) a stagione. Cifre a dir poco improponibili per qualsiasi top club italiano. Gli interessi nei suoi confronti, però, di certo non mancano.

Sulle sue tracce, infatti, c’è da segnalare l’interessamento della Juventus e dell’Inter pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi le prestazioni del calciatore. Di conseguenza, però, bisogna valutare un bel po’ di fattori assolutamente da non sottovalutare. Il primo è che sull’atleta ci sono anche altre squadre di top club europei che provengono dalla Liga e Bundesliga. Mentre l’altro, quella più probabile (ed addirittura scontata) è che la sua carriera calcistica non continuerà affatto in Europa.

Nelle ultime settimane, infatti, si sta parlando sempre di più di un suo approdo in Arabia Saudita. Proprio come hanno fatto e stanno facendo tantissimi suoi colleghi che hanno sposato “progetti” a lungo termine. A questo punto anche per Salah può arrivare una occasione del genere. Soprattutto da club che non avrebbero problemi nel garantirgli un ingaggio ancora più alto di quello che attualmente percepisce nel Regno Unito.