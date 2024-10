Rescissione e nuova firma: Pogba resta in Europa

Il conto alla rovescia per il ritorno di Paul Pogba in campo sta per concludersi: addio alla Juventus e nuovo club in vista per il francese.

Colpo di scena a dir poco fondamentale per Paul Pogba che, con grande stupore da parte di tutti, sembra finalmente pronto per tornare in campo. Questa volta ad aver fermato il centrocampista della Juventus non ci ha pensato uno dei tanti infortuni ma una pesantissima squalifica per doping.

Era il 20 agosto del 2023 quando, al termine di Udinese-Juventus, il francese è risultato positivo ad una sostanza proibita, nota come Dhea o deidroepiandrosterone, che gli è costata 4 anni di squalifica. Almeno inizialmente visto che proprio in queste ore è arrivata la notizia che ha lasciato tutti di stucco: la squalifica di Pogba è stata ufficialmente ridotta ad appena 18 mesi.

Il calciatore bianconero è stato fermato dall’attività agonista ma ora può tornare a giocare già a marzo. Tuttavia, la sua avventura con la Juventus sembra ormai da considerare conclusa e le parti stanno già parlando di rescissione. Una volta ottenuto il proprio cartellino, il classe 1993 potrà finalmente trasferirsi nel suo nuovo club.

Juventus, Pogba di nuovo in campo: ecco dove giocherà

Tutta questa vicenda potrebbe perciò far sorridere qualche club sparso in giro per l’Europa che può dunque avere Pogba a costo zero. Secondo Masfichajes.com il futuro del trentunenne sarebbe in Spagna, campionato che il prossimo ex Juve ha sempre gradito ma che, prima d’ora, non ha mai avuto il piacere di conoscere da vicino. Sarebbero almeno due le società pronta a dargli il benvenuto.

Uno dei club maggiormente interessati sembra essere il Barcellona che, soprattutto a centrocampo, ha avuto a che fare con la rosa corta e potrebbe pensare al gioiello francese, appellativo che un tempo si era guadagnato, come rinforzo per il prossimo futuro. Oltre ai blaugrana, anche vederlo all’Atletico Madrid rimane una possibilità. Niente Arabia Saudita, quindi, per lui.

Insomma, la cosa ad oggi molto probabile è che il futuro di Pogba sarà lontano dall’Italia e dalla Serie A. Campionato che sperava di poterselo godere di nuovo in questa sua seconda esperienza in bianconero ma che alla fine ha fatto solo da sfondo a quella che è senza dubbio la pagina più buia della sua carriera da calciatore. L’ex Manchester United non gioca un match ufficiale da Juventus-Empoli del settembre 2023 ma ora è pronto a riprendersi tutto.