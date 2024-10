Addio Juve dopo sei mesi: ecco il nuovo club

Un colpo di scena inatteso per il calciomercato della Juventus: addio dopo soli sei mesi, l’ipotesi è clamorosa

Il doppio successo in trasferta contro Genoa in campionato e Lipsia in Champions League è alle spalle. Thiago Motta è soddisfatto dei suoi ma qualcosa nel futuro della Juventus sembra già muoversi. E a questo punto novità importanti attendono la rosa bianconera già a partire dal mese di gennaio.

Da Thuram e Koopmeiners, passando per Douglas Luiz, Kalulu e Conceicao tra gli altri, l’estate bianconera è stata sontuosa. Si guarda al presente ed in tal senso, c’è uno scenario davvero incredibile che potrebbe concretizzarsi in vista della riapertura della sessione di calciomercato invernale, nel mese di gennaio. Con l’arrivo dell’anno nuovo sono molteplici le idee che Cristiano Giuntoli sta coltivando, con la possibilità di rinforzare ancora di più il gruppo a disposizione di Thiago Motta.

Questa Juve – lo si è già visto nelle prime settimane – può davvero spingersi lontano, tanto in Serie A dove lo Scudetto resta una priorità – quanto in Champions League. E a questo punto il big che potrebbe salutare dopo appena sei mesi può stravolgere i piani di mercato del club bianconero. sta per succedere davvero.

Bomba Juve: l’ex rivale firma a gennaio

Le rivelazioni fatti da ‘ElNacional.cat’ nelle scorse ore possono, di fatto, cambiare il mercato bianconero. Già in vista di gennaio. Perché adesso un big già accostato alla Juventus potrebbe finire per fare le valigie e cercare fortuna altrove: c’è un fattore che può favorire la dirigenza torinese in vista del 2025.

Milan Skriniar sembrerebbe apparentemente destinato a lasciare il PSG. Il difensore slovacco è finito tra le seconde linee di Luis Enrique che ha fatto altre scelte per la difesa della squadra francese. E così Skriniar, stufo della situazione, dopo appena sei mesi potrebbe finire per fare le valigie e cambiare aria. Il portale spagnolo parla soprattutto di Barcellona, con il ds Deco che stima Skriniar e lo ritiene il profilo ideale e dalla grande esperienza internazionale per potenziare la retroguardia di Flick. C’è un ma. I blaugrana non si muoveranno prima della prossima stagione, motivo che potrebbe spingere lo stesso Skriniar verso altri lidi.

Magari quello bianconero, dal momento che Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a chiedere alla dirigenza del PSG il difensore in prestito secco già nel mese di gennaio. Un’opzione, quella bianconera, destinata a diventare bollente da qui ai prossimi mesi. D’altronde già in passato l’ex interista è stato vicino a ritornare in Serie A, con la Juventus sempre in primissimo piano pronta ad accoglierlo. Adesso la storia sembra destinata a ripetersi e concretizzarsi, con Giuntoli in pole position per bruciare la concorrenza e riportare il nazionale slovacco in Italia.