Addio Juve già a gennaio: clausola pagata

La Juventus ha cominciato a riflettere sulle prossime sessioni di mercato. L’addio si consuma già a gennaio: verrà pagata la clausola.

Sono già scattate, in casa Juventus, le riflessioni relative alle prossime sessioni del mercato. Il club, a gennaio, cercherà di prendere un sostituto di Gleison Bremer (si parla di Milan Skriniar in uscita dal PSG) ed un attaccante di scorta, in grado di fornire maggiori garanzie rispetto ad Arek Milik: il nome è quello di Jonathan David del Lille. In estate invece, nel caso in cui dovesse naufragare la trattativa riguardante il rinnovo di Dusan Vlahovic, procederà a vendere il serbo e ad acquistare un nuovo centravanti titolare di comprovata qualità.

L’ex Fiorentina, come noto, è legato ai bianconeri fino al 30 giugno 2026 e, in virtù dell’accordo stipulato due anni fa, arriverà a percepire uno stipendio da 12 milioni netti. Una cifra fuori da ogni parametro economico della società che, entro dicembre, proverà a chiudere l’affare proponendo al 24enne un prolungamento biennale e, soprattutto, un ingaggio che al massimo (tra parte fissa e bonus) potrà arrivare a quota 8 milioni.

Le parti torneranno ad incontrarsi a stretto giro di posta, con l’obiettivo comune di provare a trovare l’intesa definitiva, tuttavia la fumata bianca resta distante. Ecco perché il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, pur continuando a sperare in una felice conclusione dell’operazione, ha iniziato a valutare una serie di possibili eredi di Vlahovic. Una delle piste conduce a Benjamin Sesko, che ai bianconeri ha rifilato una doppietta nella recente sfida di Champions League. Il Lipsia non chiude all’idea di farlo partire al termine della stagione ma chiede circa 60 milioni.

Juventus, addio già a gennaio: verrà pagata la clausola

A Giuntoli, inoltre, piace molto Victor Osimhen, passato in prestito al Galatasaray. Riuscire a portare a Torino il nigeriano, però, si preannuncia ai limiti dell’impossibile. Il motivo è presto detto. Il Chelsea, infatti, non ha perso le speranze di regalarlo ad Enzo Maresca. I Blues, tra luglio ed agosto, hanno cercato più volte di acquistarlo senza però mai ottenere il “sì” definitivo da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

L’interesse nei confronti del classe 1995, in ogni caso, è rimasto vivo in questi mesi ed ora gli inglesi, stando a quanto riportato dal portale ‘Teamtalk’, hanno cominciato a valutare in termini concreti l’idea di esercitare la clausola rescissoria da 75 milioni già a gennaio. Un inserimento destinato a cambiare i piani di Giuntoli che, di conseguenza, sarà costretto a spostare altrove i propri riflettori. Il sogno Osimhen è destinato a svanire subito.