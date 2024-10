Svelato il segreto su Sinner, il mondo del tennis resta di sasso

Rivelato un segreto su Jannik Sinner, nessuno lo sapeva: dichiarazioni a sorpresa sul tennista azzurro

Un 2024 esaltante ma anche difficile per Jannik Sinner, che si è laureato numero uno del tennis e prosegue in vetta al ranking ATP. Da Shanghai, da questo punto di vista, una ottima notizia per lui. E’ aritmeticamente certo, ormai, che l’anno si chiuderà con lui in testa alla classifica, senza più nessuno che possa raggiungerlo.

Il verdetto è arrivato dalla sconfitta di Alcaraz contro Machac, nei quarti di finale del Masters 1000 che si sta disputando in Cina. Per via di questo ko, lo spagnolo è destinato a rimanere indietro nei prossimi mesi, anche se dovesse riuscire a totalizzare il massimo dei punti a disposizione e Jannik andasse incontro a un clamoroso zero, che in questo momento non è certo preventivabile.

Dunque, per Sinner, ci sarà l’ulteriore soddisfazione della premiazione a Torino come numero uno dell’anno. Previsto il tutto esaurito e il carico totale di entusiasmo alle ATP Finals in Piemonte, dove proverà a vincere e regalarsi l’ennesima soddisfazione di questa stagione, dopo la finale persa un anno fa contro Djokovic.

Sullo sfondo, però, a tenere banco c’è sempre la vicenda del presunto doping. Jannik è stato assolto dall’ITIA, l’organismo di integrità tennistico, ma la WADA ha fatto ricorso al TAS, come noto, e tra qualche mese si scopriranno gli effetti di questa mossa. Il rischio è quello di una lunga sospensione, una eventualità che lo sport italiano naturalmente non si augura. Sul tema, arrivano delle dichiarazioni inattese.

Jannik Sinner, le parole del fisioterapista dopo il caso doping

A parlare, è Giacomo Naldi, l’ex fisioterapista di Sinner. Il tennista si è separato da lui e dallo storico preparatore Umberto Ferrara lo scorso 23 agosto, ringraziandoli per il percorso compiuto insieme ma spiegando la decisione in maniera naturalmente correlata agli eventi in corso tra i vari processi.

La contaminazione con il Clostebol, per Sinner, è arrivata per un massaggio senza guanti, come noto. E in questo periodo, Naldi è stato criticato duramente in giro per il web e non solo. Nel corso della presentazione del progetto ‘Open Food Factory’, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal ‘Quotidiano Sportivo’, spiegando: “Sono dispiaciuto, spero di poter raccontare anche io cosa è successo prima o poi. Jannik mi ha scritto, è stato carino, come tutto il resto dello staff”. Il messaggio del tennista è stato inviato all’ex collaboratore in seguito alla sua paternità.